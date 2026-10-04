U petak, 2. listopada oko 22,50 sati u Siveriću, policijski službenici Policijske postaje Drniš su tijekom kontrole prometa zaustavili osobni automobil splitskih registarskih oznaka kojim je upravljao 48-godišnjak.

Izvršenim alkotestiranjem vozaču je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 1,71 promila, nakon čega je uhićen i smješten u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja alkohola.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vozač je uz optužni prijedlog doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku, u kojem je policija predložila kaznu zatvora u trajanju od 60 dana te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca.

Sud je vozača kaznio novčanom kaznom u iznosu od 1.320 eura te mu je izrekao zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 2 mjeseca.