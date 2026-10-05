Napravio je pravi boom, a sada ide korak dalje: Bruno Rački objavio prvi album nakon gotovo 300 nastupa

Nakon što je posljednjih mjeseci privukao sve veću pažnju publike i medija, Bruno Rački danas predstavlja svoj dugoočekivani prvi studijski album „Da mi je još jednom“. Album donosi ukupno 11 pjesama, od danas je dostupan na svim streaming servisima, a uskoro stiže i na CD-u pod okriljem Menarta. Uz izlazak albuma Bruno predstavlja i novi singl „Od danas i zauvijek“, za koji je snimljen i videospot.

Album je ime dobio po pjesmi „Da mi je još jednom“ koja je u posljednja dva mjeseca napravila pravi preokret u Bruninoj karijeri. Objavljena prije samo dva mjeseca, pjesma je u kratkom vremenu prešla pet milijuna pregleda na YouTubeu, a interes publike i medija za Brunom počeo je naglo rasti. Ono što je krenulo kao prirodan interes publike, bez velikih najava i forsiranja, vrlo brzo se pretvorilo u jedan od najzapaženijih trenutaka njegove dosadašnje karijere. No, Brunina priča nije počela s pet milijuna pregleda. Iza njega su godine rada, brojni nastupi i iskustvo koje je stjecao izravno pred publikom.

Većina izvođača prvo snimi album pa ga ide svirati. Bruno je pošao obrnutim putem: u posljednje tri godine odsvirao je gotovo 300 nastupa pa su pjesme prošle publiku mnogo prije nego što su došle na ploču. Album je dočekao tek kad je bio spreman.

“Jako sam ponosan na ovaj album koji je plod jednog studiranja na fakultetu i iskustva iz svih dogodovština koje sam proživio. Tri od 11 pjesama s albuma sam samostalno skladao. Iza mene je 300-tinjak nastupa u zadnje tri godine i na svaki taj nastup sam ponosan. Sve je išlo postepeno i skladno i sada sam napokon spreman imati svoj prvi album”, poručuje Bruno Rački.

A to je tek početak! Kreće velika turneja i pjesme se vraćaju tamo gdje su odrasle. Bruno 10. listopada nastupa u Budvi u Crnoj Gori, 7. studenoga u ljubljanskoj Cvetličarni, a 14. studenoga u mariborskoj dvorani Tabor, gdje pozornicu dijeli sa Željkom Bebekom.

“Nakon toga slijedi još puno nastupa u Hrvatskoj koje uskoro otkrivamo!”, najavljuje Bruno.

STREAMING SERVISI: https://bfan.link/da-mi-je-jos-jednom-album