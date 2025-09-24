Napravili smo đir Kašjunima prije nego - pljusne. Evo što smo zabilježili

Nova promjena vremena, koja je jučer zahvatila sjeverni Jadran i dijelove zapadne unutrašnjosti, danas se proširila i na Dalmaciju. Već tijekom jutra, kiša, pljuskovi i grmljavina pogodili su sjevernu i dio srednje Dalmacije, donoseći izražene vremenske nepogode.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je jutros crveni meteoalarm za velik dio jadranske obale, uključujući Dalmaciju, upozoravajući na moguće izuzetno obilne oborine. Prema prognozama, na pojedinim područjima može pasti i više od 90 litara kiše po četvornom metru, što bi moglo izazvati bujične poplave i otežati promet.

Naš fotoreporter iskoristio je posljednje suhe trenutke i obišao Kašjune prije dolaska kiše, zabilježivši atmosferu koja je prethodila nadolazećem nevremenu.

Građanima se savjetuje oprez, praćenje službenih upozorenja i izbjegavanje boravka na otvorenom tijekom najintenzivnijih pljuskova.