Napokon je otvoreno dječje igralište na Zvončacu

Dječje igralište na Zvončacu, čije je preuređenje počelo za vrijeme bivše vlasti, napokon je otvoreno na radost najmlađih i njihovih roditelja. Objavio je to na Facebooku gradski i kotarski vijećnik Srđan Marinić

"Novo igralište na Zvončacu napokon je završeno! S neizmjernim zadovoljstvom obavještavam vas da su radovi na preuređenju i opremanju dječjeg igrališta na Zvončacu konačno uspješno završeni!



Ovo prekrasno novo igralište sada krase nove sprave za igru, a centralno mjesto s pravom zauzima impozantni gusarski brod koji već mami osmijehe na lice najmlađih. Uvjeren sam da će postati omiljeno mjesto za dječju igru i druženje u našem gradu.



Igralište već vrvi životom, a park na Zvončacu u Park-šumi Marjan savršena je kulisa za nezaboravne dječje avanture. Uz zadovoljstvo ispunjenja još jednog obećanja pozivam sve da posjetite novo igralište i pridružite se veselju naše djece. Dico, guštajte", napisao je.

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