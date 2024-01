Napojnice se mogu ostavljati i karticom, evo kako to funkcionira

O iznosu odlučuje gost lokala. No, kako će sve to izgledati u praksi i kakve će rezultate donijeti komentirala je u HTV-ovoj emisiji 'Studio 4' predsjednica Udruženja ugostiteljskih djelatnosti HGK Jelena Tabak, kazavši kako se gosti ugostiteljskih objekata već raspituju o ostavljanju napojnica putem kartica.

Ugostitelji, koji nisu ažurirali svoje programe za rad, nastoje što prije osposobiti iste. 'Vjerujem da će se do kraja siječnja svi postepeno uhodati', dodala je Tabak.

Do sada je pitanje napojnica bila regulirano tako da je napojnica bila proizvoljna volja zadovoljnog gosta. 'Ona bi se dijelila tako kako bi se djelatnici tog ugostiteljskog objekta dogovorili s vlasnikom ili djelatnici sami među sobom. Mahom se primala samo u gotovini', poručila je Tabak.

Gostu nema promjene; djelatnicima puno znači

Napojnica se nije mogla primati kartičnim putem, jer za to nije bilo zakonske osnove. Nije bilo načina da se to knjiži kao poseban prihod i na taj iznos su se plaćati svi porezi. 'U današnjem vrijeme se sve više plaća kartičnim putem, stoga smo tražili da se napojnica regulira i zakonskim putem', naglasila je predsjednica Udruženja ugostiteljskih djelatnosti HGK.

Istaknula je kako je napojnice novim sustavom naplate doći do onih koji su to zaslužili, primjerice konobara, kojemu je napojnica i ostavljena. I dalje će to biti dogovor između djelatnika i vlasnika, te će se napojnica raspodijeliti među djelatnicima. Novim rješenjem reguliranjem napojnica gostu se ništa neće promijeniti. Konobarima je to dosta bitno, jer će se njihov rad moći regularno nagraditi.

Ne odnosi se samo na ugostiteljstvo

Tabak je poručila da se novi sustav naplate glede napojnica ne odnosi samo na ugostiteljstvo, već i na ostale djelatnosti, primjerice napojnicu putem kartica možete ostaviti i frizeru, kozmetičaru i slično.