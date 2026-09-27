Napeto je bilo u splitskim kvartovima: Presudila samo dva glasa, HDZ izgubio Žrnovnicu, nezavisni uvjerljivo slavili na Spinutu

Rezultati izbora za splitske gradske kotare i mjesne odbore donijeli su niz uvjerljivih pobjeda, ali i nekoliko iznimno tijesnih utrka u kojima je odlučivalo tek nekoliko glasova. Nezavisna lista Luke Kovača Levantina osvojila je više od tisuću glasova na Spinutu, dok je u Žrnovnici lista Špira Vlajića bila bolja od HDZ-a i DP-a za 18 glasova. Još napetije bilo je na Lučcu-Manušu, gdje su dvije vodeće liste razdvojila samo dva glasa.

Kako doznajemo s terena, koalicija koju na Trsteniku predvodi Zdravko Roje osvaja pet vijećničkih mjesta, dok HDZ na Mertojaku ima većinu s četiri mandata. Na Visokoj HDZ prema dostupnom izračunu osvaja svih sedam mjesta. Na Kmanu je najviše glasova pripalo nezavisnoj listi Marka Pavića, ali će ondje formiranje većine ovisiti o dogovoru među listama.

Prema rezultatima, na Trsteniku lista Zdravka Roje osvaja pet mandata, HDZ na Mertojaku ima većinu, a na Kmanu je najveći broj glasova dobila nezavisna lista Marka Pavića. Na Visokoj svih sedam vijećničkih mjesta pripada HDZ-u.

Samo dva glasa razlike na Lučcu-Manušu, pobjeda nezavisnih u Žrnovnici s prednošću od 18 glasova te više od tisuću glasova za Levantinovu listu na Spinutu obilježili su izbornu večer u Splitu. Nakon zatvaranja birališta na izborima za vijeća gradskih kotareva i mjesnih odbora počeli su pristizati rezultati koji su pokazali tijesne utrke, uvjerljive pobjede, ali i kotareve u kojima će buduća većina ovisiti o postizbornim dogovorima među listama.

Kako doznajemo s terena, HDZ i njegovi partneri ostvarili su prednost u nizu splitskih kotareva, dok su nezavisne liste također zabilježile značajne rezultate. Lijeva koalicija i Centar uvjerljivo su slavili na Trsteniku i Gripama, dok je posebno napeto bilo na Lučcu-Manušu, gdje dvije vodeće liste dijele samo dva glasa.

Konačnu potvrdu broja glasova i raspodjele vijećničkih mandata treba dati nadležno izborno povjerenstvo.

Na Lučcu-Manušu odlučila samo dva glasa

Jedna od najneizvjesnijih izbornih utrka vodila se u kotaru Lučac-Manuš. Prema informacijama koje doznajemo, lista koja je u dostupnim rezultatima označena kao SDP osvojila je 211 glasova, dok je HDZ dobio 209 glasova. Zabilježeno je i šest nevažećih listića.

Razlika od svega dva glasa pokazuje koliko je utrka bila izjednačena. Među dvjema listama raspoređeno je ukupno 420 važećih glasova, a prvoplasirana lista osvojila je tek nešto više od polovice.

Zbog tako male razlike službena potvrda rezultata u ovom će kotaru biti posebno iščekivana.

Spinut: Levantinova lista osvojila više od tisuću glasova

Na Spinutu je uvjerljivu pobjedu ostvarila nezavisna lista Luke Kovača Levantina. Kako doznajemo, njegova lista osvojila je 1.018 glasova, dok je lista HDZ-a i DP-a dobila 163 glasa. Prema dostupnim podacima, nezavisnoj listi pripalo je gotovo 80 posto glasova.

Spinut je pozornost privlačio već tijekom izbornog dana zbog velike izlaznosti birača, a nakon zatvaranja birališta stigle su informacije o izrazitoj prednosti Levantinove liste. Razlika u odnosu na HDZ i DP iznosi čak 855 glasova.

Žrnovnica: HDZ izgubio za 18 glasova

U Žrnovnici je, prema informacijama koje doznajemo, pobijedila nezavisna lista Špira Vlajića, koja je listu HDZ-a i DP-a nadmašila za 18 glasova.

Za razliku od izrazite prednosti nezavisne liste na Spinutu, u Žrnovnici se vodila znatno tješnja utrka. Dostupni podaci daju prednost listi Špira Vlajića, dok konačan broj glasova za sve sudionike i raspodjelu vijećničkih mjesta još treba službeno potvrditi.

Trstenik: Pet mandata lijevoj koaliciji i Centru, dva HDZ-u i DP-u

Na Trsteniku je najviše glasova osvojila koalicijska lista Centra, SDP-a, Možemo! i Direkta, koju je predvodio Zdravko Roje. Ta je lista osvojila 444 glasa, odnosno 57,22 posto.

Lista HDZ-a i DP-a dobila je 251 glas, odnosno 32,35 posto, dok je lista DOMiNO-a i partnera osvojila 81 glas, odnosno 10,44 posto.

Među trima listama raspoređeno je ukupno 776 važećih glasova. Prema izračunu raspodjele mandata, lijevoj koaliciji i Centru pripalo bi pet vijećničkih mjesta, a HDZ-u i DP-u dva. Lista DOMiNO-a i partnera ostala bi bez mjesta u vijeću.

Takav rezultat pobjedničkoj koaliciji osigurava samostalnu većinu. Lista Zdravka Roje dobila je 193 glasa više od HDZ-a i DP-a.

Mertojak: HDZ-u četiri, konkurentskoj listi tri mandata

Na Mertojaku je, prema informacijama koje doznajemo, HDZ-ova lista osvojila 512 glasova, dok je konkurentska lista, u dostupnim podacima označena kao Centar, dobila 403 glasa.

Prednost HDZ-a iznosi 109 glasova, a raspodjela mandata pokazuje omjer četiri prema tri u korist HDZ-a.

Prema tim brojkama, HDZ-ova lista imala bi većinu u sedmeročlanom kotarskom vijeću. Od ukupno 915 glasova raspoređenih između dviju lista, pobjedničkoj listi pripada približno 56 posto, dok konkurentska lista ima oko 44 posto.

Kman: Pavić osvojio najviše glasova, ali nema samostalnu većinu

Na Kmanu je najviše glasova osvojila nezavisna lista Marka Pavića, no prvo mjesto po broju glasova ne donosi joj samostalnu većinu u kotarskom vijeću.

Prema podacima iz zapisnika, lista Marka Pavića dobila je 273 glasa, lista HDZ-a i DP-a koju predvodi Milena Jurić osvojila je 223 glasa, dok je lista DOMiNO-a, HSP-a i Hrvatskih suverenista s nositeljem Arisom Zlodrom dobila 105 glasova.

Ukupno je zabilježen 601 važeći glas, uz sedam nevažećih listića. Prema raspodjeli, nezavisnoj listi pripadaju tri mandata, HDZ-u i DP-u također tri, dok listi Arisa Zlodre pripada jedan mandat.

U takvom odnosu snaga upravo će vijećnik treće liste biti presudan za formiranje većine. Prema informacijama s terena, spominje se mogućnost dogovora HDZ-a i DOMiNO-a, ali zasad nema potvrde da je buduća većina formalno dogovorena.

Meje: HDZ i DP prvi, Baranović drugi

Na Mejama je, prema rezultatima iz zapisnika, najviše glasova osvojila lista HDZ-a i DP-a koju predvodi Ante Bekavac.

Ta je lista dobila 243 glasa, nezavisna lista Pjera Baranovića osvojila je 187 glasova, dok je koalicijska lista s nositeljem Srđanom Marinićem dobila 113 glasova.

Ukupno su evidentirana 543 važeća listića, dok su tri listića bila nevažeća. U glasačkoj kutiji bilo je ukupno 546 listića.

HDZ i DP imaju 56 glasova prednosti pred listom Pjera Baranovića.

Među važećim glasovima pobjedničkoj listi pripada približno 44,75 posto, Baranovićevoj 34,44 posto, a Marinićevoj 20,81 posto.

Visoka: HDZ-u više od 82 posto glasova i svih sedam mandata

Izrazito uvjerljiv rezultat HDZ-ova lista ostvarila je na Visokoj. Kako doznajemo, osvojila je 647 glasova, lista koja je u dostupnim podacima označena kao HSP dobila je 78 glasova, dok je lista označena kao Centar dobila 60 glasova.

Nevažećih listića bilo je sedam. Od ukupno 785 važećih glasova, HDZ-ovoj listi pripada približno 82,4 posto.

Prema izračunu raspodjele mandata, takav rezultat HDZ-ovoj listi donosi svih sedam vijećničkih mjesta.

Gripe: Lijeva koalicija i Centar osvojili više nego dvostruko glasova

Na Gripama je zajednička lista SDP-a, Centra, Direkta i Možemo!, prema informacijama koje doznajemo, osvojila 428 glasova. Lista HDZ-a i DP-a dobila je 208 glasova.

Prednost pobjedničke liste iznosi 220 glasova, a njezin rezultat više je nego dvostruko veći od rezultata konkurentske liste.

Među dvjema listama raspoređeno je ukupno 636 glasova, od čega lijevoj koaliciji i Centru pripada približno 67,3 posto, a HDZ-u i DP-u 32,7 posto.

Sućidar: HDZ-u četiri mandata, Rodinoj listi tri

Prema podacima za Sućidar, HDZ-ova lista osvojila je 417 glasova, lista Damira Ćosića Rode dobila je 309 glasova, dok je lista označena kao Možemo! osvojila 91 glas.

Ukupno je raspoređeno 817 važećih glasova. HDZ-ovoj listi pripada 51,04 posto, listi Damira Ćosića Rode 37,82 posto, a trećoj listi 11,14 posto.

Prema izračunu, HDZ-u pripadaju četiri vijećnička mjesta, Rodinoj listi tri, dok treća lista ostaje bez mandata.

Bačvice: Zaninovićeva lista ispred Centra i HDZ-a

Na Bačvicama je, prema dostupnim informacijama, lista Tomislava Zaninovića osvojila 284 glasa. Slijedi lista označena kao Centar s 234 glasa, dok je za HDZ navedeno 207 glasova.

Lista Tomislava Zaninovića tako ima 50 glasova više od liste označene kao Centar te 77 glasova više od HDZ-a.

Potpuni pregled rezultata svih lista i konačnu raspodjelu vijećničkih mjesta još treba potvrditi, pa se iz dostupnih brojki zasad ne može zaključiti tko će imati većinu u kotarskom vijeću.

Grad, Split 3 i Žnjan: Pobjeda HDZ-a

Prema informacijama koje doznajemo, HDZ je ostvario pobjedu i u kotaru Grad. Detaljan broj glasova i raspodjela vijećničkih mandata zasad nisu među podacima kojima raspolažemo.

Informacije o pobjedi HDZ-a stižu i sa Splita 3, također bez potpunog brojčanog pregleda.

Na Žnjanu je, prema informacijama s terena, HDZ-ova lista osvojila četiri vijećnička mjesta, čime bi imala većinu u vijeću.

Ovaj pregled obuhvaća dosad dostupne rezultate. Konačan broj glasova i sastav vijeća bit će poznati nakon službene potvrde nadležnog izbornog povjerenstva.