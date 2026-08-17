Napao suprugu, splitska policija mu pronašla kalašnjikov. Sudac ga pustio na slobodu

Splitska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 76-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiči za nasilje u obitelji, prijetnju te nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Policijski službenici Druge policijske postaje Split uhitili su 76-godišnjaka 11. kolovoza zbog sumnje da je istoga dana napao suprugu te na njezinu štetu počinio kaznena djela prijetnje i nasilja u obitelji.

Pronašli automatsku pušku i streljivo

U sklopu kriminalističkog istraživanja policija je pretražila prostorije kojima se muškarac koristi. Pronađena mu je i oduzeta automatska puška, takozvani kalašnjikov, četiri pripadajuća prazna spremnika te još dva spremnika sa streljivom.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 76-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. Policija ističe da je muškarac i ranije kazneno prijavljivan te pravomoćno kažnjen zbog nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Sudac ga pustio na slobodu

Nakon ispitivanja istražni sudac pustio je 76-godišnjaka na slobodu uz mjere opreza. Zabranjeno mu je približavanje žrtvi te uspostavljanje ili održavanje izravnog i neizravnog kontakta s njom.