Napao novinara motikom usred splitske Rive, sada je osuđen! Siniša Vuković poslao žestoku poruku

Muškarac koji je na blagdan svetoga Duje na splitskoj Rivi motikom nasrnuo na novinara, književnika i publicista Sinišu Vukovića osuđen je na šest mjeseci zatvora, uvjetno, uz rok kušnje od tri godine. Presudu Općinskog suda u Splitu objavio je sam Vuković, koji je nakon višemjesečnog postupka zahvalio policiji, pravosuđu i kolegama novinarima, ali i uputio oštru poruku onima koji, kako smatra, potiču netrpeljivost i napade na novinare.

Prema dokumentima koje je objavio Siniša Vuković, Općinski sud u Splitu 16. rujna 2026. donio je presudu kojom je 57-godišnjeg muškarca proglasio krivim za kazneno djelo prijetnje počinjeno prema novinaru u vezi s njegovim poslom. Okrivljenik je osuđen na šest mjeseci zatvora, no kazna se neće izvršiti ako tijekom tri godine od pravomoćnosti presude ne počini novo kazneno djelo. Uz to, dužan je platiti 132,72 eura troškova kaznenog postupka. Riječ je o slučaju koji je početkom svibnja izazvao brojne reakcije javnosti, nakon što je muškarac usred splitske Rive posegnuo za motikom i krenuo prema novinaru koji se ondje nalazio sa suprugom.

Što se točno dogodilo na splitskoj Rivi?

Sve se dogodilo 7. svibnja 2026. godine, oko 15.55 sati, tijekom proslave blagdana svetoga Duje, kada je splitska Riva bila prepuna građana i posjetitelja. Siniša Vuković šetao je sa suprugom Obalom hrvatskog narodnog preporoda, u blizini Hrvojeve kule i Pazara, kada mu je prišao nepoznati muškarac i počeo ga vrijeđati zbog njegova novinarskog rada. Prema sudskoj presudi, muškarac mu je dobacivao uvrede povezane s njegovim tekstovima o Jasenovcu te radom za tjednik Novosti i Slobodnu Dalmaciju. Uvredama nije bio kraj. Napadač je potom s obližnjeg prodajnog štanda uzeo poljoprivredni alat, motiku, te s njom krenuo nekoliko koraka prema Vukoviću.

Novinar se uspio udaljiti i izbjeći sukob, nakon čega je muškarac motiku vratio na štand. Prema sudskom utvrđenju, njegovo postupanje kod Vukovića je izazvalo osjećaj straha i nesigurnosti. Sud je zaključio da je takvim ponašanjem počinjeno kazneno djelo prijetnje, odnosno da je okrivljenik ozbiljno prijetio novinaru u vezi s njegovim poslom.

Vuković pritom nije zadobio tjelesne ozljede.

Policija objavila fotografiju, muškarac ubrzo pronađen

Nakon incidenta slučaj je prijavljen policiji, koja je pokrenula kriminalističko istraživanje. Kako identitet napadača u početku nije bio poznat, splitska policija 9. svibnja objavila je fotografije muškarca s nadzornih kamera i pozvala građane da pomognu u njegovu pronalasku.

Ubrzo je identificiran 57-godišnjak, nad kojim je 10. svibnja dovršeno kriminalističko istraživanje, a dan poslije predan je pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu. Kasnije je pušten da se brani sa slobode, uz određenu zabranu približavanja Vukoviću na manje od 100 metara, prema tadašnjoj objavi samog novinara. Policija je potvrdila da je postupala prema posebnom protokolu za kaznena djela počinjena na štetu novinara i drugih medijskih djelatnika.

Tko je Siniša Vuković?

Siniša Vuković (52) hrvatski je novinar, književnik, pjesnik, publicist, prevoditelj, skladatelj te književni i glazbeni kritičar. Rođen je 1973. godine u Cambridgeu u Velikoj Britaniji, a odrastao je u Selcima na otoku Braču. Studirao je hrvatski i talijanski jezik s književnostima u Splitu. Dugogodišnji je suradnik brojnih hrvatskih medija, među kojima je i Slobodna Dalmacija, a od 2023. godine surađuje s tjednikom Novosti, ponajviše pišući o kulturi. Član je Društva hrvatskih književnika i Hrvatskog društva skladatelja te hrvatskog P.E.N. centra, a profesionalno je povezan i s Hrvatskim narodnim kazalištem Split. Autor je brojnih knjiga te se posebno bavi hrvatskom glazbenom, opernom i čakavskom baštinom. U javnosti je poznat i po svojim otvorenim društvenim i političkim komentarima, osobito kada je riječ o nacionalizmu, povijesnom revizionizmu i odnosu prema antifašizmu.

Vuković: "Zahvaljujem policiji, pravosuđu i kolegama novinarima"

Nakon što je objavio sudsku odluku, Vuković se oglasio podužim statusom na društvenim mrežama.

"Dragi prijatelji, okončan je sudski postupak koji je po službenoj dužnosti vođen protiv junaka koji me je na Rivi napao motikom na blagdan Svetog Duje. Napadač je osuđen na šest mjeseci zatvora, uvjetno, s tri godine kušnje", poručio je. Zatim je slučaj povezao s aktualnim zbivanjima u Splitu i raspravama o postupanju policije prema pripadnicima navijačkih skupina.

Posebno je kritizirao političare koji javno osuđuju objavljivanje policijskih fotografija osoba za kojima se traga, podsjetivši kako je upravo takvo postupanje bilo ključno za pronalazak njegova napadača. "Sjetite se, ni ovaj junak pri 'skoku s motikom' ne bi bio pronađen da policija nije objavila njegovu fotografiju izoliranu s nadzornih kamera", napisao je Vuković. Zahvalio je i svima koji su mu pružili podršku nakon incidenta, posebno istaknuvši svoju obitelj. "Zahvaljujem ovom prilikom i policiji i pravosuđu i kolegama novinarima, te naravno svim znanima i neznanima što su bili uza me i moju obitelj u trenucima kad je stres bio na vrhuncu. Mislim prvenstveno na moju ženu i kćer", poručio je.

"Još ću se zdušnije starati za razmontiravanje lažnog domoljublja"

Vuković se nije zaustavio na zahvali institucijama. U nastavku objave oštro je kritizirao dijelove hrvatske političke desnice, koje optužuje za manipuliranje domoljubljem i relativiziranje ustaštva.

Poručio je da ga napad nije zastrašio niti će utjecati na njegove javne istupe. "Iako mi za to ne treba poseban motiv, sad kad sam i 'pravomoćni crv', još ću se zdušnije starati za razmontiravanje falšega domoljublja i sve vještije manipulacije besramnika koji dično ime Republike Hrvatske neumorno podvaljuju kao pseudonim za Nezavisnu Državu Hrvatsku", napisao je. U nastavku se posebno osvrnuo na korištenje pojma Hrvatska u političkim govorima, tvrdeći da pojedinci svjesno izbjegavaju puni službeni naziv države, Republika Hrvatska.

Njegova objava završava porukom da i dalje vjeruje u institucije i mogućnost izgradnje uređenijeg društva.

"Domovino moja, Republiko Hrvatska, hvala ti na ovoj satisfakciji i ufanju da moralna kola ipak nisu baš posve krenula nizbrdo", zaključio je Vuković, uz poruke "Gremo naprid!" i "Smrt fašizmu!".