Napadnuta dvojica stranih radnika Čistoće, napadač pobjegao

Dvojica radnika Čistoće, državljani Bangladeša u dobi od 26 i 46 godina, fizički su napadnuta prošlog petka rano ujutro dok su radila u centru Dubrovnika. Index je zaprimio dojavu čitatelja o napadu na radnike, nakon čega smo se za više informacija obratili policiji i dubrovačkoj Čistoći.

Obje su nam strane potvrdile da se napad dogodio. Incident se zbio 25. rujna oko 6:40, dok su radnici prikupljali kartonsku ambalažu u centru Dubrovnika. Policija još traga za mlađim muškarcem koji ih je napao.

Mlađi muškarac nasrnuo na dvojicu radnika

Prema policiji, u jednom je trenutku muškarac koji je prolazio pokraj 46-godišnjeg radnika udario ramenom o njegovo rame, ali ga je odmah uhvatio kako ne bi pao. Potom je, navodi policija, zasad nepoznati mlađi muškarac fizički nasrnuo prvo na 46-godišnjaka, a zatim i na njegovog 26-godišnjeg kolegu.

U njihovu obranu priskočili su muškarac koji je prethodno ramenom udario starijeg radnika te još jedan zaposlenik komunalnog poduzeća, hrvatski državljanin, koji je s njima obavljao posao. Policiju je o događaju u jutarnjim satima obavijestio voditelj komunalnog poduzeća.

Policija: Nisu se osjećali kao žrtve diskriminacije

Iz policije navode da dvojica radnika neposredno nakon incidenta nisu prijavila tjelesne ozljede te su odbila ponuđenu liječničku pomoć. Prema njihovim izjavama policiji, nisu se osjećali kao žrtve diskriminacije niti su smatrali da im je događajem povrijeđeno dostojanstvo.

Policija trenutačno događaj kvalificira kao prekršaj naročito drskog i nepristojnog ponašanja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Za taj je prekršaj propisana kazna od 700 do 4000 eura ili do 30 dana zatvora. Ipak, konačna pravna kvalifikacija bit će poznata tek nakon završetka kriminalističkog istraživanja i pronalaska napadača.

Čistoća: Radniku su idućeg dana utvrđene lakše ozljede

Iz Čistoće su za Index potvrdili da je Uprava upoznata s okolnostima napada te da je nakon incidenta razgovarala s napadnutim radnikom i njegovim kolegama. Navode da je tim odmah nakon napada prestao raditi te ga je zamijenila druga ekipa. Budući da je poslodavac prijavio događaj policiji, radnici su upućeni u policiju kako bi dali službene izjave.

Iz Čistoće kažu da se jedan od radnika na dan napada osjećao dobro i nije želio otići na hitnu pomoć. Međutim, idućeg dana kolega zadužen za zaštitu na radu i zaštitu od požara osobno ga je odveo na liječnički pregled.

"Nakon liječničkog pregleda na hitnoj pomoći, kod radnika su utvrđene lakše tjelesne ozljede te mu je, sukladno zakonskoj proceduri, otvoreno bolovanje i odobrena pošteda od rada temeljem priznate ozljede na radu", odgovorili su nam iz Čistoće.

Događaj je unutar tvrtke službeno evidentiran kao ozljeda na radu.