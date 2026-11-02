Napadnut tanker u Perzijskom zaljevu: Na brodu bila trojica Hrvata, među njima i kapetan

Katarski tanker za prijevoz ukapljenog prirodnog plina (LNG) na kojemu plove trojica hrvatskih pomoraca pogođen je u petak navečer “neidentificiranim objektima” tijekom plovidbe u Perzijskom zaljevu, objavila je katarska tvrtka za prijevoz plina Nakilat, a prenijela Al Jazeera. U napadu nitko od članova posade nije ozlijeđen.

Da su na brodu trojica hrvatskih pomoraca, potvrdio nam je i Siniša Orlić, ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. On nam je rekao da je riječ o zapovjedniku i dvojici časnika, piše Novi list.

Riječ je o najnovijem napadu na trgovačke brodove, otkako su u veljači započeli američko-izraelski napadi na Iran. Za sad neidentificiranim dronom ili projektilom pogođen je brod za prijevoz ukapljenog prirodnog plina „Al Mayeda”, koji je u vlasništvu tvrtke Nakilat, navodi se u priopćenju objavljenom u nedjelju.

Nema ozlijeđenih

Nitko od članova posade nije ozlijeđen, a nije zabilježena ni šteta za okoliš, stoji u priopćenju. U priopćenju, koje je objavila Katarska burza, navodi se da je brod u „sigurnom i operativnom stanju” te da se procjenjuju posljedice incidenta.

Katar je izrazio „snažnu osudu napada”, priopćilo je katarsko Ministarstvo vanjskih poslova putem platforme X.

Doha „smatra to opasnim činom koji ugrožava sigurnost pomorske plovidbe i opskrbu globalnog tržišta energentima”, navodi se u priopćenju, uz upozorenje na regionalne posljedice takvih „nepromišljenih i neodgovornih postupaka”.

Katarska vlada je objavila da su u tijeku istražne radnje kako bi se utvrdile okolnosti incidenta i identificirali odgovorni, dodajući da Katar „zadržava pravo poduzeti sve potrebne mjere” radi zaštite svoje imovine i svojih interesa, piše Novi list.

Saudijska Arabija također je osudila napad i izrazila solidarnost „sa svim mjerama koje se poduzimaju radi zaštite katarskih plovila i međunarodne trgovine”. Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine u priopćenju objavljenom na platformi X navelo je da odbacuje „sva kršenja koja ugrožavaju sigurnost pomorske plovidbe i globalnu opskrbu energentima”.

Osuda napada

Bahrein je izrazio podršku Kataru te pozvao Vijeće sigurnosti UN-a na poduzimanje odlučnih mjera kako bi se spriječilo ponavljanje napada i počinitelji pozvali na odgovornost.

Napad su osudili i Vijeće za suradnju arapskih država Zaljeva (GCC), Ujedinjeni Arapski Emirati, međunarodno priznata jemenska vlada te palestinski potpredsjednik Hussein al-Sheikh.

Prema podacima Međunarodne pomorske organizacije i britanske organizacije za pomorsku trgovinu (UK Maritime Trade Operations), od početka rata u toj je regiji pogođeno više od 120 trgovačkih brodova.

Iran, koji je još na početku rata praktički zatvorio Hormuški tjesnac, u više je navrata upozorio da će plovila koja pokušaju proći tim ključnim plovnim putem bez njegova dopuštenja biti „uništena”.

Broj napada porastao je nakon što su Sjedinjene Države u srpnju ponovno uvele blokadu iranskih južnih luka, a listopad je bio najteži mjesec rata za pomorski promet, s najmanje 29 pogođenih brodova, u usporedbi s 20 napada zabilježenih u ožujku.