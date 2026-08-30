Napadnut komunalni redar, hitno se oglasio Grad Split

Grad Split najoštrije je osudio fizički napad na gradskog komunalnog redara koji se, prema dosad dostupnim informacijama, dogodio u subotu navečer na području Gradskog kotara Spinut.

Iz Grada navode kako je njihov djelatnik ciljano napadnut zbog ranijeg službenog postupanja, a posebno ih zabrinjava činjenica da je incident povezan upravo s obavljanjem njegova posla.

"Svaki napad na službenu osobu koja zakonito i odgovorno obavlja svoj posao predstavlja napad na institucije i pokušaj zastrašivanja onih koji svakodnevno brinu o redu i funkcioniranju našega grada", poručili su iz Grada Splita.

"Nećemo tolerirati nasilje prema službenim osobama"

Iz Banovine naglašavaju kako napad neće utjecati na rad gradskih službi niti će njihovi djelatnici zbog prijetnji ili pritisaka odustajati od obavljanja svojih dužnosti.

"Nasilje, pritisci i zastrašivanje neće utjecati na rad gradskih službi niti spriječiti naše djelatnike da odgovorno obavljaju svoj posao. Grad Split pružit će punu podršku svom djelatniku i neće tolerirati bilo kakav oblik nasilja prema službenim osobama", stoji u objavi.

Od policije i drugih nadležnih institucija očekuju brzo postupanje, utvrđivanje svih okolnosti napada te sankcioniranje počinitelja u skladu sa zakonom.

"Od nadležnih institucija očekujemo žurno i odlučno postupanje, utvrđivanje svih okolnosti događaja te odgovarajuće sankcioniranje počinitelja u skladu sa zakonom", zaključili su iz Grada Splita.