Napadač pobjegao nakon pucnjave u Čakovcu, dvije osobe teško ozlijeđene

Danas, 4. srpnja u 4:03 sata, Policijska uprava međimurska zaprimila je dojavu o pucnjavi na parkiralištu ugostiteljskog objekta u centru Čakovcu, u kojoj su ozlijeđene dvije osobe.

Po dolasku hitne medicinske pomoći ozlijeđeni su prevezeni u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje je utvrđeno da su zadobili teške tjelesne ozljede te su zadržani na liječenju.

Prema dosad prikupljenim saznanjima, počinitelj se nakon događaja udaljio s mjesta događaja te policija intenzivno poduzima mjere i radnje radi njegova pronalaska i uhićenja. Na terenu su angažirane sve raspoložive policijske snage.

Očevid i kriminalističko istraživanje su u tijeku radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.