Napad u Splitu: Muškarac ozlijeđen, policija uhitila dvojicu

Splitska policija dovršila je dio kriminalističkog istraživanja vezanog uz fizički napad koji se u subotu navečer dogodio u Splitu. Zbog sumnje da su sudjelovala u napadu uhićena su dvojica muškaraca, a jedan od njih bit će predan pritvorskom nadzorniku.

Incident se dogodio u subotu, 3. listopada, oko 22.10 sati, kada je fizički napadnut muškarac. U napadu je zadobio lakše tjelesne ozljede – površinsku ozljedu glave te ozljedu potkoljenice.

Policijski službenici reagirali su ubrzo nakon događaja te uhitili dvojicu muškaraca za koje se sumnja da su sudjelovali u napadu.

Nad jednim od uhićenih kriminalističko istraživanje je završeno. Policija je utvrdila postojanje osnovane sumnje da je sudjelovao u fizičkom napadu na oštećenog.

Protiv njega će tijekom dana biti podnesena kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nasilničkog ponašanja, nakon čega će biti predan pritvorskom nadzorniku.

Istraga time nije završena. Nad drugim uhićenim muškarcem kriminalističko istraživanje još traje te će više informacija biti poznato nakon njegova dovršetka.