Napad u policijskoj postajii: 22-godišnjak pokušao usmrtiti državljanina Srbije

Zagrebačka policija izvijestila je o događaju koji se u četvrtak, 30. srpnja oko 5.55 sati, dogodio u službenim prostorijama Policijske uprave zagrebačke u Ulici Oranički odvojak na području Črnomerca.

Prema policijskom izvješću, za vrijeme dok su se zajedno nalazili u istoj prostoriji za zadržavanje pritvorenih osoba, 22-godišnjak je uporabom tjelesne snage pokušao usmrtiti 33-godišnjeg državljanina Srbije.

Policijski službenici odmah su reagirali te je njihovim ulaskom u prostoriju prestao daljnji napad.

Ozlijeđenom muškarcu liječnička pomoć pružena je u Kliničkoj bolnici Sveti Duh, a težina ozljeda zasad nije okvalificirana.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku.