NAPAD U DALMACIJI Božo Raguž pogođen kamenom u glavu, intervenirala policija

Dramatičan incident dogodio se u nedjelju, 13. rujna, u Ravnom, gdje je, prema tvrdnjama Hrvatske republikanske stranke (HRS), napadnuta njihova delegacija koja je namjeravala snimiti predizborni video ispred zgrade Općine.

U delegaciji su bili Vesna Šunjić, Danijela Džakula, Slaven Bevanda, Slavko Zovko i Božo Raguž, a upravo je Raguž u incidentu zadobio ozljede glave, piše Dubrovački Dnevnik.

Verbalni sukob prerastao u fizički

Kako navode iz HRS-a, njihovi kandidati najprije su verbalno napadnuti uz tvrdnju da je "Općina privatna", nakon čega je došlo do naguravanja. Iz stranke tvrde da je potom jedna od prisutnih osoba iz neposredne blizine velikim kamenom pogodila Božu Raguža u glavu.

Ragužu je nakon incidenta pružena liječnička pomoć, a HRS je zahvalio djelatnicima Hitne pomoći Ravno, policijskim službenicima Policijske postaje Ravno te djelatnicima Centra urgentne medicine u Mostaru. Iz Hrvatske republikanske stranke posebno su se osvrnuli na Ragužev ratni put, navodeći kako je riječ o hrvatskom branitelju koji je među prvima ušao u Ravno tijekom Domovinskog rata te svjedočio zločinima i razaranjima na tom području.

Prema njihovim navodima, delegacija je u Ravnom namjeravala govoriti o nedavno usvojenom Zakonu o braniteljskim naknadama, kao i o početku rata u Bosni i Hercegovini i događajima u Ravnom, javlja Dubrovački Dnevnik.

Traže detaljnu istragu

Iz HRS-a sada očekuju da nadležne policijske i pravosudne institucije detaljno istraže sve okolnosti incidenta, utvrde odgovornost te, sukladno zakonu, procesuiraju odgovorne. Poručili su kako očekuju Ragužev oporavak te da ih incident neće zaustaviti u daljnjim političkim aktivnostima.