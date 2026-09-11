Napad nožem u školi u Zagrebu, ima ozlijeđenih: Policija i hitna na terenu

Ispred srednje škole u Zagrebu u petak je stigla policija i hitna.

Prema prvim informacijama oko 8:15 sati policija je upućena na mjesto dojave u srednju školu u Konavoskoj ulici na Trešnjevci. Na istoj lokaciji nalaze se dvije srednje elektrotehničke škole te Tehničko veleučilište.

Kako doznaje DNEVNIK.hr, došlo je do napada nožem. Učenik je učenika porezao nožem, a djelatnik škole, navodno spremačica, ih je razdvajala te je i ona ozlijeđena.

"Učenik koji je nanio ozljede nalazi se pod nadzorom policije. Kriminalističko istraživanje i očevid su u tijeku, a ozlijeđenima je pružena liječnička pomoć", izvijestila je policija.

Doznaje se da je riječ o lakšim ozljedama.