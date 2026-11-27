Policijski službenici Policijske postaje Vodice dovršili su kriminalističko istraživanje nad 31-godišnjakom osumnjičenim za kazneno djelo prisile prema službenoj osobi.

Kako je izvijestila Policijska uprava šibensko-kninska, incident se dogodio 2. studenoga u Vodicama, kada je osumnjičeni tijekom policijskog postupanja fizički napao policajca kako bi ga spriječio u obavljanju službene radnje.

Policajcu je zadao udarac šakom u predjelu glave, a u Općoj bolnici u Šibeniku utvrđene su mu lakše tjelesne ozljede.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 31-godišnjak je uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu predan pritvorskom nadzorniku.