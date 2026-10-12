"Naljutim se vazda kad pročitam da su ćevapi i burek hrvatska hrana". Ane gostima u SAD-u servira tradicionalne okuse Dalmacije, ovo je njena priča

Hrvatska se u svijetu ne promovira samo turističkim kampanjama, atraktivnim fotografijama Jadrana i nastupima na međunarodnim sajmovima. Velik, često nedovoljno prepoznat doprinos njezinoj promociji daju hrvatski iseljenici koji desetljećima žive daleko od domovine, ali nisu zaboravili svoje korijene. Kroz gastronomiju, kulturu, glazbu, tradiciju i osobne kontakte oni svakodnevno stvaraju nove veze između Hrvatske i zemalja u kojima žive. Upravo je njihova autentična priča nerijetko najbolja pozivnica strancima da posjete Hrvatsku, upoznaju njezine ljude i otkriju bogatstvo koje se ne može pronaći u uobičajenim turističkim brošurama.

Jedna od takvih ambasadorica Hrvatske je Ane Stražičić Rodriguez, poznatija kao Ane Mljećka, rođena u Goveđarima na otoku Mljetu 1960. godine. Premda od rane mladosti živi u Sjedinjenim Američkim Državama, svoj je život u velikoj mjeri posvetila očuvanju i predstavljanju hrvatskoga identiteta, osobito gastronomske i kulturne baštine južne Dalmacije. Njezina priča povezuje mali dalmatinski otok s New Yorkom, tradicionalni otočni komin s američkim gastronomskim događanjima te obiteljske recepte s međunarodnom promocijom Hrvatske.

Od mljetskog komina do američkih stolova

Posebno mjesto u njezinu djelovanju zauzima dalmatinska kuhinja, i to ona izvorna, kakva se nekada pripremala u otočnim kućama, često od svega nekoliko jednostavnih namirnica. Ane smatra da hrvatska gastronomija ima golemo, još uvijek nedovoljno iskorišteno bogatstvo te da se njezina posebnost krije upravo u lokalnim jelima, tradicionalnim načinima pripreme i namirnicama karakterističnima za pojedine krajeve.

Godine 2014. predstavila je dvojezičnu kuharicu „U kominu Ane Mljećke – Tradicionalna hrvatska kuhinja iz dubrovačkog kraja”, kojom je željela približiti američkoj publici izvorne okuse juga Hrvatske. Posebno ističe jednostavnost mediteranske kuhinje, u kojoj maslinovo ulje, morska sol, češnjak, peršin, lovor, ružmarin, bosiljak i drugo samoniklo ili uzgojeno bilje stvaraju prepoznatljive okuse. U njezinu su gastronomskom svijetu jednako važni lešo riba, popara, gregada, brodet, rižot i makaruli, ali i mnogo manje poznata jela koja su gotovo iščeznula sa suvremenih jelovnika.

„Naljutim se vazda kad pročitam kad se spominju ćevapčići i burek kao hrvatska hrana, umjesto naše originalne bogate dalmatinske kuhinje”, poručuje Ane, naglašavajući da bi Hrvatska mnogo snažnije trebala isticati vlastitu gastronomsku posebnost.

Tabinja na bakalar, dimljeni gruj i fritaja od hobotnice: Okusi koji polako nestaju

Posebnu pozornost Ane posvećuje starim otočnim receptima koji su nastali u vremenima kada se hrana nije bacala, a stanovnici otoka morali su znati sačuvati ono što im je more pružalo. Riba se solila, sušila i dimila kako bi bila dostupna i u razdobljima kada vremenske prilike nisu dopuštale ribolov. Takvi načini pripreme nisu bili samo gastronomska zanimljivost, nego važan dio svakodnevice i preživljavanja otočnih obitelji.

Među gotovo zaboravljenim jelima posebno izdvaja tabinju pripremljenu na način sličan bakalaru, brodet od dimljenog gruja i fritaju od hobotnice. Dimljena tabinja kuhala se s krumpirom, maslinovim uljem i češnjakom, a rezultat je bilo jednostavno, hranjivo i ukusno jelo nastalo iz otočne domišljatosti. Upravo u tim receptima Ane vidi neprocjenjiv dio dalmatinske nematerijalne baštine, koji bi bez sustavnog prenošenja znanja mogao nestati zajedno s generacijama koje su ga sačuvale.

Njezina je želja da se takva jela ponovno počnu pripremati, predstavljati turistima i uključivati u širu priču o hrvatskoj gastronomiji. U vremenu kada sve više putnika traži autentična iskustva, upravo tradicionalni recepti mogu biti važan razlog za posjet hrvatskim otocima i njihovim malim mjestima.

Hrvatska kuhinja i vina kao najbolja turistička pozivnica

Svojim kulinarskim radionicama pod nazivom „Cooking Classes with Ane Mljećka”, nastupima na gastronomskim sajmovima i predstavljanjima hrvatske kuhinje, Ane je godinama upoznavala američku publiku s okusima svoje domovine. Posebno ističe događanja u restoranu Dubrovnik u New Yorku, gdje je promovirala hrvatsku mediteransku gastronomiju. Sudjelovala je i u dvjema emisijama „Pjatance” s Katijom Guljemović na televiziji Libertas, a navodi i da su njezini recepti uključeni u projekt Erasmus.

Ipak, njezina ambicija ne završava na predstavljanju tradicionalnih jela. Već radi na novoj knjizi „Hrvatska mediteranska kuhinja i autohtona vina od Istre do Dubrovnika”, kojom želi povezati gastronomske posebnosti hrvatske obale s bogatstvom domaćega vinarstva. Riječ je o području u kojem hrvatsko iseljeništvo može imati osobito važnu ulogu jer upravo osobna preporuka, degustacija vina ili predstavljanje tradicionalnog jela mogu pobuditi zanimanje za destinaciju iz koje ti proizvodi dolaze.

Iseljenici kroz takve aktivnosti ne promoviraju samo hranu i piće, nego i hrvatske vinare, maslinare, ugostitelje, lokalne proizvođače i turističke destinacije. Kada gost u New Yorku upozna hrvatsko vino, čuje priču o Pelješcu, Mljetu, Dubrovniku ili dalmatinskim otocima, dobiva i poticaj da ta mjesta jednoga dana osobno posjeti. Na taj način kulturna i gastronomska promocija postaje konkretan doprinos hrvatskom turizmu i gospodarstvu.

Priznanja za desetljeća promicanja hrvatskog identiteta

Ane je godinama aktivna u hrvatskoj zajednici u Sjedinjenim Američkim Državama te je članica Izvršnog odbora organizacije American Croatian Congress. Za svoj dugogodišnji volonterski rad i međunarodnu promociju Mljeta, hrvatskih otoka i kulturne baštine dobila je 2020. godine priznanje te organizacije. Iste je godine nagrađena i priznanjem „Utjecajne hrvatske žene” za promicanje hrvatske kulture i umjetnosti.

Njezina povezanost s domovinom bila je i tema dokumentarnog filma „Ane Mljećka”, koji je HRT snimao 2021. godine. Dokumentarna priča posvećena je ženi, otoku i njihovoj neraskidivoj vezi, ali i izazovima očuvanja tradicionalne kulture u suvremenom svijetu. Film se bavi njezinim kulinarskim umijećem, humanitarnim radom i doprinosom predstavljanju hrvatskog identiteta izvan granica domovine. Prema njezinim riječima, 2026. godine American Croatian Congress dodijelio joj je i priznanje „Ambasadorica hrvatske kulturne baštine” za promicanje Mljeta, Dubrovnika i Hrvatske.

Tri domovine, tri jezika i jedna posebna veza s Mljetom

Priča Ane Mljećke ujedno je i zanimljiv primjer očuvanja identiteta u iseljeničkim obiteljima. Njezin suprug Luis A. Rodriguez podrijetlom je iz Portorika, a njihova djeca Michelle Ramonita i Alberto Ilija odrasla su uz tri kulture i tri jezika – hrvatski, engleski i španjolski. Ponosno nose prezimena Rodriguez Stražičić, a sebe nazivaju „CroRicancima”, spajajući hrvatsko i portorikansko nasljeđe.

Ane ističe da njezina djeca SAD, Hrvatsku i Portoriko doživljavaju kao svoje tri domovine. U tome vidi posebno važnu dimenziju života u iseljeništvu: očuvanje vlastitog identiteta ne mora značiti odricanje od drugih kultura, nego njihovo međusobno obogaćivanje. Upravo prenošenjem jezika, običaja, tradicionalne kuhinje i obiteljskih priča na mlađe generacije hrvatsko iseljeništvo osigurava da veza s domovinom ostane živa i desetljećima nakon iseljavanja.

I njezin je suprug 2023. godine primio priznanje American Croatian Congressa za dugogodišnju pomoć i potporu kulturnim, humanitarnim i drugim aktivnostima hrvatske zajednice u New Yorku, u kojoj volontira više od dva desetljeća.

Ovih dana dolazi u Split, a rodni Mljet sve je češće njezina adresa

Iako joj je životni put odavno odveo preko Atlantika, Ane posljednjih godina sve više vremena provodi na rodnom Mljetu. Posebno mjesto u njezinu životu ima Pomena, gdje se, kako kaže, pod svojim borom ponovno povezuje s otokom i uspomenama iz djetinjstva. Upravo joj ta povezanost daje dodatni poticaj da nastavi promovirati mljetsku gastronomiju i upozoravati na vrijednost tradicije koja se na otocima stoljećima prenosila s generacije na generaciju.

Ane je najavila i dolazak u Split 12. i 13. listopada, gdje želi predstaviti gastronomsku baštinu svojega otoka. Njezin posjet prilika je da se ponovno progovori o vrijednosti otočne kuhinje, ali i o ulozi hrvatskih iseljenika u očuvanju kulturnog identiteta te promociji Hrvatske kao turističke destinacije.

Njezina priča pritom otvara i šire pitanje: koliko Hrvatska prepoznaje potencijal vlastitog iseljeništva u međunarodnoj turističkoj promociji? Milijuni ljudi hrvatskog podrijetla i njihove obitelji, prijatelji i poslovni partneri predstavljaju mrežu kontakata koja može pomoći da hrvatski proizvodi, tradicija i destinacije postanu poznatiji izvan naših granica. Pritom nisu uvijek potrebne velike kampanje i ulaganja. Ponekad je dovoljan tradicionalni dalmatinski ručak, čaša domaćeg vina i iskrena priča o kraju iz kojega netko potječe.

Ane Mljećka svoju povezanost s domovinom sažima riječima koje ujedno oslikavaju osjećaje brojnih hrvatskih iseljenika:

„Mi iseljenici, bez obzira gdje živimo i koliko nas životni put odvede daleko, Hrvatsku nosimo u srcu zavazda. Za nas otočane u svom srcu posebno mjesto imaju naši otoci, a za mene to je moj Mljet, njegovo more, kamen, mirisi borova i uspomene koje nosim cijeli život.”

Upravo u toj povezanosti leži jedna od najvećih snaga hrvatskog iseljeništva. Njegovi pripadnici nisu samo čuvari uspomena na domovinu, nego i ljudi koji svojim radom, znanjem i kontaktima mogu pridonijeti njezinoj međunarodnoj prepoznatljivosti. A primjer Ane Mljećke pokazuje da promocija Hrvatske može započeti sasvim jednostavno – uz dobro pripremljen tradicionalni obrok i priču o otoku kojemu se čovjek uvijek vraća.