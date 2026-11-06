Nakon Zagreba i Rijeka zabranila 'Za dom spremni': Što se u metropoli dogodilo u godinu dana od zabrane?

Godinu dana nakon što je Zagreb odlučio zabraniti korištenje ustaškog pokliča "Za dom spremni" na javnim površinama i u gradskim prostorima, sličnu je odluku donijela i Rijeka. No dok su se zagrebačkom zaključku protivili HDZ i Most, u Rijeci su za zabranu glasovali i njihovi vijećnici. Zagrebačka odluka u međuvremenu je dovela do sukoba gradonačelnika Tomislava Tomaševića i Marka Perkovića Thompsona, a potom i gradske vlasti s Vladom zbog dočeka rukometaša, piše Večernji.

Riječko Gradsko vijeće ovoga je tjedna jednoglasno prihvatilo amandman gradonačelnice Ive Rinčić kojim se korisnicima javnih površina i gradske imovine zabranjuje isticanje ili promicanje simbola i poruka kojima se veličaju fašizam, nacizam i ustaštvo, uključujući poklič "Za dom spremni". Za razliku od Zagreba, gdje su se HDZ i Most protivili takvom zaključku, u Rijeci su ga podržali i njihovi predstavnici, među kojima je i Mostova vijećnica Petra Mandić.

U Zagrebu je sve počelo nakon Thompsonova koncerta na Hipodromu, na kojem su pjevač i dio publike uzvikivali "Za dom spremni". Gradska skupština potom je 11. studenog donijela zaključak kojim se gradonačelnika poziva da poduzme sve potrebne mjere kako bi se spriječilo korištenje fašističkih i ustaških simbola, uključujući sporni poklič, na javnim površinama i u prostorima kojima upravlja Grad. Iz Možemo! su pritom isticali da nije riječ o zabrani glazbe ili umjetnosti, nego o zaštiti ustavnih vrijednosti. Tomašević je tada poručio da novih Thompsonovih koncerata u gradskim prostorima neće biti ako se na njegovu nastupu u Areni Zagreb 27. prosinca ponovno začuje "Za dom spremni". Koncert je ostao potvrđen jer je ugovor bio potpisan još u ožujku, dok dodatni termin za 28. prosinca nije odobren.

"Ako na koncertu 27. prosinca bude ustaškog pozdrava, neće biti novih Thompsonovih koncerata u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove u Zagrebu", poručio je tada Tomašević. Thompson je na koncertu ipak izveo "Bojnu Čavoglave" i izgovorio sporni poklič, čime si je, prema ranijoj najavi gradonačelnika, zatvorio vrata budućih nastupa u gradskim prostorima i javnim površinama u metropoli iako je gradsku blagajno te godine poprilično napunio.

No ta vrata očito nisu bila zaključana. Već u veljači Thompson je ponovno zapjevao, i to na glavnom zagrebačkom trgu. Nakon što su hrvatski rukometaši osvojili brončanu medalju, organizacija njihova dočeka pretvorila se u sukob gradske i državne vlasti. Rukometaši su inzistirali na Thompsonovu nastupu, a pjevač je poručio da je spreman nastupiti i bez honorara. Grad Zagreb to nije prihvatio, pozivajući se upravo na zaključak Gradske skupštine, te je odustao od organizacije dočeka. Organizaciju je potom preuzela Vlada, koja je proslavu održala na Trgu bana Jelačića. Thompson je na kraju ipak zapjevao pred okupljenima, ali ovoga puta bez "Bojne Čavoglave" i pokliča "Za dom spremni".

Tomašević je potom najavio ustavnu tužbu zbog, kako je tvrdio, zadiranja Vlade u ovlasti lokalne samouprave. "Ovdje više uopće ne govorimo ni o Thompsonu ni o dočeku, nego o ovlastima i pravima lokalne samouprave. Moja je dužnost štititi ta prava i zato idemo s tužbom prema Ustavnom sudu", izjavio je.

No Thompson nije jedini pjevač koji u svom repertoaru ima pjesme u kojima se spominje "Za dom spremni". Jedan od njih, koji takve stihove, doduše, već godinama ne izvodi, u Arenu Zagreb stiže 12. prosinca. Riječ je o Draženu Zečiću, kojeg publika dobro poznaje po hitovima "Boem u duši", "Ima li nade za nas" i "Nitko nema dva života", no njegova diskografija krije i ponešto drukčiji repertoar. Još 1992. godine objavio je album "Evo zore, evo dana", na kojem su se našle pjesme "Nezavisna Država", "Pravi Hrvat ne umire nikada" i "Sve do Zemuna", u kojoj se pojavljuje stih "Za dom spremni smo u odlučni boj". Srećom po njega, gradska vlast ne zabranjuje nastupe zbog spornih stihova iz ranijeg repertoara, nego zbog njihova novijeg izvođenja u prostorima kojima upravlja Grad. Iako je malo vjerojatno da će Zečić svoj stari hit izvući iz "naftalina", ostaje vidjeti hoće li ipak krenuti Thompsonovim stopama i zatvoriti si vrata budućih nastupa u zagrebačkim gradskim prostorima.