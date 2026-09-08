Nakon zabrinjavajućih nalaza u Gospiću stigli novi rezultati. Evo kakva je voda za piće

Voda iz javnog vodoopskrbnog sustava na području Ličko-senjske županije te otoka Raba i Paga zdravstveno je ispravna, pokazali su najnoviji rezultati analiza Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).

Izvanredno uzorkovanje provedeno je od 19. do 27. kolovoza, a u njemu su, uz HZJZ, sudjelovali Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije i Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Ukupno je analiziran 21 uzorak vode uzet na mjestima potrošnje u zonama opskrbe Gospić 1, Senj, Tonkovića vrilo, Mrđenovac, Novalja i Rab Primorje.

PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad granice određivanja

Rezultati su pokazali da ni u jednom od analiziranih uzoraka nije utvrđena prisutnost PFAS spojeva iznad granice određivanja. Iz HZJZ-a ističu kako novi nalazi potvrđuju rezultate ranijih ispitivanja i kvalitetu vode koja do građana dolazi putem javnog vodoopskrbnog sustava.

Odstupanje je zabilježeno u samo jednom uzorku, u kojem je pronađena povišena koncentracija olova. Međutim, prema objašnjenju HZJZ-a, uzrok nije voda iz javnog sustava, već interne instalacije objekta u kojem je uzorak uzet.

Do otpuštanja metala u takvim slučajevima može doći zbog stanja kućnih cijevi, slavina i ostalih dijelova unutarnje vodoopskrbne mreže.

Kontrole će se nastaviti prema dinamici koju je odredilo Stručno povjerenstvo, a iz HZJZ-a najavljuju da će javnost o rezultatima novih analiza biti obaviještena nakon njihova završetka.

Novi rezultati dolaze nakon što je USKOK objavio podatke iz istrage povezane s ilegalnim odlaganjem otpada na području Gospića. Prema tim navodima, analize podzemnih voda u zoni odlagališta pokazale su prisutnost mikroplastike i različitih kemijskih tvari. Aktualni rezultati HZJZ-a odnose se, međutim, na vodu iz javne vodoopskrbe, koja je prema provedenim analizama zdravstveno ispravna.