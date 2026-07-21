Nakon Wimbledona Mate Pavić stigao u Split, Šuta otkrio velike planove

Gradonačelnik Tomislav Šuta danas je primio splitskog tenisača Matu Pavića povodom osvajanja drugog mjesta u konkurenciji muških parova na ovogodišnjem Wimbledonu, jednom od najprestižnijih teniskih turnira na svijetu.

Na prijemu su nazočili i Nađa Pavić, ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za sport i politike mladih Igor Maretić, voditeljica Odsjeka za sport Jelena Gugić te savjetnik gradonačelnika za sport Toni Tomas.

Čestitajući mu na još jednom vrhunskom sportskom rezultatu, gradonačelnik Šuta istaknuo je kako Mate Pavić već godinama svojim uspjesima na najvećim svjetskim turnirima na najbolji način promovira Split i hrvatski sport: „Iznimna nam je čast što Split ima sportaša koji kontinuirano ostvaruje vrhunske rezultate na najvećim svjetskim natjecanjima. U ime Grada Splita i svih naših sugrađana od srca vam čestitam na još jednom velikom uspjehu i želim puno sreće i novih pobjeda u nastavku karijere".

Gradonačelnik je nadodao da Grad Split priprema prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava za obnovu i uređenje teniskih terena na Firulama. Istodobno je u stalnoj komunikaciji s Teniskim klubom Split kako bi pronašli najbolja rješenja za povećanje dostupnosti termina svim korisnicima. „Ne ulažemo samo u tenis, pred nama je najveći investicijski ciklus u sportsku infrastrukturu u posljednjih nekoliko godina. U ovom razdoblju bit će uloženo oko pet milijuna eura. Dio projekata je već u provedbi, izvođači su uvedeni u posao, a za dio se očekuje početak radova. Vjerujem da je pred nama razdoblje na koje ćemo biti svi ponosni“, istaknuo je gradonačelnik.

Savjetnik Tomas u ovoj prigodi je izrazio uvjerenje kako će Pavić nastaviti nizati uspjehe i na Olimpijskim igrama u Los Angelesu te poručio kako će Grad Split nastaviti ulagati u sportsku infrastrukturu i pružati potporu sportašima kako bi Split i dalje ostao grad olimpijaca i vrhunskih sportskih rezultata.

Mate Pavić zahvalio je na prijemu i čestitkama te istaknuo kako mu je uvijek posebno zadovoljstvo predstavljati svoj rodni grad na najvećim svjetskim natjecanjima: „Split je oduvijek bio sportski grad i kao sportašu posebno mi je drago vidjeti da postoji jasna želja i konkretni planovi za daljnji razvoj sporta.“

U znak priznanja za izniman sportski uspjeh i doprinos promociji Splita u svijetu, gradonačelnik je Mati Paviću uručio plaketu Grada Splita.