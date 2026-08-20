NAKON VUKOVARA, IZGUBILI KUĆU I U OMIŠU Objavljena fotografija kuće kojoj ide dio sredstava iz akcije "Dan jednog eura"

Humanitarna akcija „Dan jednog eura", koju su u srijedu, 19. kolovoza, organizirali Bruno Lerotić i tim „Nenormalni", ne staje.

Nakon što je jučer prikupljeno 900.790,20 eura, građani su i danas nastavili uplaćivati, a organizatori su odlučili akciju produžiti dok se ne dostigne iznos od milijun eura.

Stanje računa ubrzano raste: prije četiri sata iznosilo je 932.269,50 eura, a prije dva sata popelo se na 950.481,04 eura.

Lerotić je pojasnio računicu: ako danas 50 tisuća ljudi vidi story i uplati po jedan euro, cilj je dosegnut, pa se akcija nastavila i danas.

U 16:10 sati, Bruno Lerotić i tim Nenormalni dosegli su iznos od vrtoglavih milijun eura!

Da budemo precizni 1.039.557,96 eura.

"Kada je potrebno uvijek smo tu,10 godina instagrama i 4 000 humanitarnih akcija iza nas sa 100% uspješnosti.

Ali ovako nešto da se može dogoditi radi jedne objave na instagramu-to sam sanjao prije 10 godina ali nisam mislio da će se ikada dogoditi. Ne iznos, nego zajedništvo i pozitivna energija svih na društvenim mrežama i na terenu.

Od prvog trenutka smo na terenu,kao i uvijek, kroz naše najbolje volontere ali od prvog trenutka smo i bili spremni na instagramu napraviti sve da uspješno i odradimo sve obećane akcije.

Priznajem ispunili ste i moju želju da dođemo do milijun eura kroz jednu humanitarnu akciju i na tome vam hvala jer znam koliko to života mijenja…Djeca će ići na liječenja i terapije,kuće će se graditi,vraćati ćemo nadu tamo gdje je više nema..

Milijun puta vam hvala od moje malenkosti,sretan sam da ste mi dozvolili da budem samo mali dio svih vas", poručio je Lerotić preko Ig profila.

Dio novca ide za Omiš i okolicu

Ovogodišnja akcija održana je u posebno teškim okolnostima. Nakon velikih požara koji su pogodili područje Omiša i okolice, organizatori su odlučili dio prikupljenog novca usmjeriti prema obiteljima čiji su domovi i imovina stradali. Volonteri će na terenu obići pogođena područja, popisati obitelji i utvrditi njihove stvarne potrebe kako bi pomoć bila usmjerena ondje gdje je najpotrebnija.

Prikupljena sredstva bit će namijenjena za nekoliko važnih ciljeva.

Prvi dio pomoći namijenjen je obnovi kuće u Glini koja je stradala u potresu, a u kojoj žive dvije djevojčice oboljele od cerebralne paralize. Obnova njihova doma trebala bi osigurati kvalitetnije i sigurnije uvjete za svakodnevni život djevojčica i njihove obitelji.

Pomoć je potrebna i djevojčici iz Koprivnice koja boluje od cerebralne paralize. Sredstva će biti usmjerena na obnovu kuće, ali i uređenje prostorije za vježbanje koja bi joj omogućila bolje uvjete za svakodnevnu rehabilitaciju i provođenje potrebnih vježbi.

Treći cilj akcije je omogućiti robotske i druge potrebne terapije za djecu i odrasle koji ih sami ne mogu financirati. Riječ je o približno deset osoba kojima bi pomoć omogućila terapije potrebne za njihov daljnji oporavak i napredak. Kontinuitet rehabilitacije često je ključan, no troškovi terapija mnogima predstavljaju prepreku koju bez pomoći ne mogu prevladati.

Četvrti dio prikupljenih sredstava bit će usmjeren prema osobama s područja Omiša i okolice koje su u nedavnom požaru izgubile imovinu ili su im stradali domovi. Za njih nakon požara slijedi dug proces obnove i vraćanja svakodnevnog života u normalu, a prikupljena pomoć trebala bi im olakšati prve korake na tom putu.

Nastavak uspješne prve akcije

Riječ je o nastavku akcije u kojoj je tijekom prvog izdanja sudjelovalo oko 117.000 ljudi, a prikupljeno je više od 600.000 eura. Sredstvima iz prethodne akcije pomognuto je desecima obitelji kojima je novac bio potreban za operacije, liječenja i terapije, pokrenuta je obnova šest kuća, a pokriveni su i brojni mjesečni troškovi za asistente, rehabilitaciju i osnovne životne potrebe.

Cijela se akcija temelji na ideji da i najmanja donacija, kada se udruži s tisućama drugih uplata, može omogućiti terapiju, obnovu doma ili pomoć obitelji u teškoj situaciji.

„Poanta ove akcije je da svatko od nas uplati minimalan iznos od srca, koliko može", poručili su ranije iz tima „Nenormalni".

„Stotine reklamnih panoa diljem Hrvatske cijeli dan su imali našu akciju na ekranu. Stotine firmi se uključilo na način da su imali kutije za donacije. Djeca su prodavala suvenire po plažama, razbijale su se kasice. Pa čak i išlo u minus… i tako stotine primjera mogu nabrojati svega čega sam se nagledao danas u inboxu, a sve to da bismo došli do iznosa koji piše na objavi", poručio je Lerotić te dodao:

„Od srca hvala svakoj osobi koja nije mozgala, kalkulirala i samo preskočila objavu, nego je odlučila sebi dozvoliti jedan divan osjećaj u danu – svi to zaslužujemo, kao i što svi ljudi koje smo stavili na popis zaslužuju našu pomoć."

Rezultat koji je prešao milijun eura pokazuje da se građani i dalje spremno odazivaju na pozive za pomoć, a večeras će se prilika za pomoći omiškome području otvoriti i na Poljudu, pred tisućama navijača koji dolaze na utakmicu Hajduka i Rakówa.

Objavljena fotografija kuće iz Omiša kojoj ide dio sredstava iz akcije "Dan jednog eura"

Kako smo već istaknuli, ovogodišnja akcija održana je u posebno teškim okolnostima. Nakon velikih požara koji su pogodili područje Omiša i okolice, organizatori su odlučili dio prikupljenog novca usmjeriti prema obiteljima čiji su domovi i imovina stradali. Volonteri na terenu obilaze pogođena područja, popisuju obitelji i utvrđuju njihove stvarne potrebe kako bi pomoć bila usmjerena ondje gdje je najpotrebnija.

Već je izabrana i prva kuća u Omišu koja ide u obnovu iz akcije "Dan jednog eura"; dom starijeg bračnog para koji je 1992. ostao bez svega u Vukovaru, preselio se u Omiš, a sada mu je požar odnio dom po drugi put.

"Stariji bračni par koji je 1992. godine ostao bez svega u Vukovaru i preselio se u Omiš sada je u požaru izgubio sve. Ekipa je na terenu od prve sekunde, vjerujte mi izabrat ćemo samo napotrebitije kao što i zadnjih 10 godina pazimo na to. Samo mi dozvolite da uzmemo vremena da sve dobro proučimo i sortiramo", poručio je Lerotić.

Lerotić je još jednom naglasio svim onima koji žele pomoći na bilo koji način, bilo donacijom materijala, namještaja, odjeće, obuće,... da se strpe.

"Prije dva, tri dana sam objavio da tražimo skladište za građevinski materijal i to smo riješili tako da ću objaviti za sve firme i privatne osobe koje žele donirati građevinski materijal za Omiš i okolicu jer poanta je da što više ljudi se pomogne, a mi nikada ne odbijamo ništa! Također i majstori svih zanata koji će htjeti odraditi nešto itekako sam zahvalan ako ćete se javiti", kazao je Lerotić te još jednom ponovio:

"Molim vas samo mi dajte vremena da se organiziram i da utvrdimo kome stvarno treba pomoći".

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