Nakon više od osam godina ponovno je branio za Hajduk: "Golman dugo nema posla, a onda zatreba

Dante Stipica ponovno je stao među vratnice Hajduka nakon više od osam godina. Priliku je dobio u pobjedi Bijelih protiv Vardarca (2:0) u šesnaestini finala SuperSport Hrvatskog kupa, a povratnički nastup obilježio je s nekoliko važnih intervencija.

Nakon utakmice nije skrivao zadovoljstvo što je ponovno dobio priliku braniti za Hajduk, ali ni zbog činjenice da se momčad s gostovanja vraća s dvije pobjede.

„Izuzetno sam sretan da se s kraćeg puta vraćamo s dvije pobjede. Zahvalan sam stručnom stožeru, dali su mi šansu da branim poslije devet godina. Zadnji put sam branio u Kupu u Vinkovcima, u finalu. Ponosan sam i sretan što imam priliku raditi sa Silićem, Fesyukom i Ivušićem“, kazao je Stipica.

Vardarac je tijekom susreta uspio zaprijetiti, a Stipica je u nekoliko navrata morao reagirati kako bi sačuvao svoju mrežu.

„Golman Hajduka često ima situacije da nema dugo posla, a onda zatreba. Sretan sam jer moja ekipa reagira pozitivno i kad je teško. Svi smo jedan za drugoga“, poručio je.

Hajduk se sada okreće prvenstvenim obvezama i susretu protiv Slaven Belupa. Stipica ističe kako je prvi zadatak oporaviti se nakon utakmica, a potom se potpuno posvetiti novom izazovu.

„Najvažnije je da se prvo oporavimo, a onda je fokus na idućoj utakmici za koju vjerujem da ćemo se dobro pripremiti i nastaviti putem kojim smo krenuli“, zaključio je Stipica.