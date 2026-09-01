Nakon više od 5.000 prodanih ulaznica Vibrez se seli na Peristil

Nakon iznimno uspješnog programa u Galeriji Meštrović, Vibrez od 7. do 9. rujna donosi potpuno drukčiji glazbeni doživljaj. Na jednoj od najljepših svjetskih pozornica nastupit će Fazıl Say, Anouar Brahem i Virtuosi del Teatro alla Scala.

Više od 5.000 prodanih ulaznica i pet večeri vrhunskih koncerata u Galeriji Meštrović potvrdili su Vibrez kao jedan od najatraktivnijih glazbenih događaja splitskoga ljeta. Nakon Mogwaija, Marize, Marija Biondija, Laibacha i Morcheebe, festival se od 7. do 9. rujna seli u samo srce Dioklecijanove palače i publici donosi novo, posve drukčije poglavlje – Vibrez na Peristilu.

Jedinstvena splitska pozornica ugostit će troje velikih protagonista suvremene svjetske glazbene scene: pijanista i skladatelja Fazıla Saya, majstora ouda Anouara Brahema te Virtuose milanske Scale. Tri večeri, tri različita glazbena svijeta i jedan od najimpresivnijih povijesnih ambijenata Mediterana zaokružit će prvo izdanje festivala koji je Splitu donio koncertne programe kakvi se rijetko susreću na istome mjestu.

Peristilski dio Vibreza 7. rujna otvorit će Fazıl Say, jedan od najoriginalnijih pijanista i skladatelja današnjice. Njegovi nastupi nadilaze granice klasičnog recitala. Virtuoznost spaja s izraženom autorskom osobnošću, improvizacijom i snažnom scenskom energijom, zbog čega već desetljećima osvaja najprestižnije svjetske koncertne dvorane i festivale.

Dan poslije, 8. rujna, na Peristil stiže Anouar Brahem, tuniski skladatelj i virtuoz na oudu koji je drevni zvuk arapske glazbene tradicije otvorio prema jazzu i europskoj komornoj glazbi. Njegova glazba počiva na suptilnosti, tišini i iznimnoj komunikaciji među glazbenicima, a monumentalni prostor Peristila neće biti samo kulisa, nego ravnopravan dio doživljaja.

Vibrez festival 2026. zatvaraju 9. rujna virtuosi milanske Scale, jedne od najuglednijih opernih kuća na svijetu, sa istaknutim solistima – sopranisticom Mariom Grazia Schiavo i bas-bariton Mircom Ruggierijem. Nakon što su oduševili splitsku publiku u prošlosezonskom ciklusu Hrvatskog doma, na Peristil donose eleganciju, preciznost i prepoznatljivu strast talijanske operne tradicije.

Nakon pet uspješnih večeri pod otvorenim nebom Meštrovićeve galerije, Vibrez tako mijenja ritam, zvuk i ambijent, ali zadržava ono najvažnije – vrhunska svjetska glazbena imena na lokacijama koje koncertima daju posve novu dimenziju.

Ulaznice za Vibrez na Peristilu dostupne su putem sustava Adriaticket i na blagajni Hrvatskog doma Split.