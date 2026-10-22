Nakon više od 40 godina ponovno se okupljaju legende splitske rock-scene: Sprema se poseban glazbeni događaj

Split će krajem listopada biti u znaku glazbene nostalgije i prisjećanja na neka od najuzbudljivijih razdoblja svoje glazbene povijesti. Povod je predstavljanje trostrukog CD albuma "Evo ruke, Splite – Vol. 1", koji donosi gotovo zaboravljene snimke bendova koji su stvarali temelje splitske rock-scene.

Riječ je o izdanju koje okuplja demo snimke čak 54 splitska benda iz 80-ih i 90-ih godina prošlog stoljeća. Na albumu je zastupljeno više od 300 glazbenika i autora, a mnoge od tih snimki desetljećima su bile gotovo nedostupne široj javnosti.

Vrijeme kada je Split živio za rock'n'roll

Bilo je to razdoblje u kojem je Split vrvio mladim glazbenicima, entuzijazmom i kreativnošću. U klubovima, mjesnim zajednicama, garažama i improviziranim prostorima za probe nastajale su pjesme koje su oblikovale prepoznatljiv glazbeni identitet grada. Iz takvog glazbenog okruženja izrasla su neka od najpoznatijih imena domaće scene, među kojima su Đavoli, Osmi putnik, Gibonni, Dino Dvornik, Neno Belan, Luky, Vuco, Daleka obala, Dalmatino i TBF.

Ponovni susret nakon četiri desetljeća

Predstavljanje ovog vrijednog glazbenog izdanja bit će i povod za posebno okupljanje nekadašnjih aktera splitske demo scene, od kojih se mnogi nisu susreli više od 40 godina. Nekadašnji mladi glazbenici, koji su s gitarama u rukama sanjali velike pozornice, danas će imati priliku ponovno se prisjetiti vremena kada su stvarali glazbu iz ljubavi, entuzijazma i želje da ostave vlastiti trag.

Album "Evo ruke, Splite – Vol. 1" tako nije samo zbirka starih snimki, nego i vrijedan dokument jednog vremena, generacije i glazbene scene koja je ostavila neizbrisiv trag u povijesti Splita.