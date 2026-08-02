Nakon velikog požara zatvara se reciklažno dvorište u Trogiru. Građani do daljnjega ne mogu dovoziti otpad

Reciklažno dvorište u Trogiru privremeno je zatvoreno za korisnike zbog izvanrednih okolnosti nastalih nakon požara koji je u subotu zahvatio pogon ugovornog partnera zaduženog za zbrinjavanje otpada.

Kako je izvijestio Trogir Holding, požar je u potpunosti uništio postrojenje, zbog čega je privremeno obustavljen odvoz i daljnje zbrinjavanje otpada prikupljenog u reciklažnom dvorištu.

Kako bi se spriječilo gomilanje otpada i osiguralo njegovo pravilno zbrinjavanje nakon uspostave uvjeta za rad, donesena je odluka o privremenom zatvaranju reciklažnog dvorišta do daljnjega.

Iz Trogir Holdinga mole građane za razumijevanje te ih pozivaju da do ponovne uspostave sustava ne dovoze otpad u reciklažno dvorište.

O datumu ponovnog otvaranja i nastavku redovnog rada javnost će, poručuju, biti pravodobno obaviještena putem službenih kanala Trogir Holdinga.