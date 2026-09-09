Nakon velikog požara u Omišu traže odgovore od šest institucija: Tko je, kada i zašto donosio ključne odluke?

Udruga Volim Omiš uputila je šest zahtjeva za pristup informacijama nadležnim institucijama kako bi se detaljno rekonstruiralo postupanje tijekom velikog požara koji je 13. i 14. kolovoza 2026. zahvatio područje Omiša i Lokve Rogoznice.

Iz Udruge ističu da cilj nije unaprijed prozivati bilo koju osobu ili instituciju, nego doći do službenih dokumenata, zapovijedi, komunikacije i preciznih vremenskih podataka kako bi se utvrdilo što se u kritičnim satima doista događalo.

Zahtjevi su upućeni MUP-u i Ravnateljstvu civilne zaštite, Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj, Hrvatskim cestama, Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, Splitsko-dalmatinskoj županiji i Gradu Omišu.

Zašto nije aktiviran SRUUK?

Od MUP-a i Ravnateljstva civilne zaštite traže, među ostalim, točno vrijeme prve dojave u sustav 112, kronologiju događaja, informacije o odluci o evakuaciji te odgovor na pitanje je li tijekom požara razmatrano aktiviranje sustava SRUUK za rano upozoravanje stanovništva.

Ako aktiviranje nije bilo razmatrano ili nije provedeno, traže podatak tko je takvu odluku donio i postoji li o tome službena dokumentacija. Također žele doznati tko je bio ovlašten odlučiti o upozoravanju stanovništva te koji su evakuacijski pravci bili određeni ili preporučeni.

Pod povećalom zatvaranje Omiške obilaznice

Velik dio zahtjeva odnosi se na državnu cestu DC553, odnosno Omišku obilaznicu i most preko Cetine.

Od policije se traži precizno vrijeme zatvaranja i ponovnog otvaranja ceste, podatak tko je naredio zatvaranje, zbog čega je cesta zatvorena te je li prije zatvaranja procijenjeno kako će takva odluka utjecati na evakuaciju stanovništva.

Udruga želi znati i je li DC553 u tom trenutku bila određena ili razmatrana kao mogući evakuacijski pravac.

Slična pitanja upućena su i Hrvatskim cestama, od kojih se traže zapisi iz sustava nadzora tunela, podaci o eventualnim kvarovima i prekidima napajanja te komunikacija s policijom, vatrogascima, Civilnom zaštitom i Gradom Omišem.

Posebno traže da se događaji od 13. i 14. kolovoza jasno odvoje od kasnijeg zatvaranja DC553, 15. kolovoza, koje je bilo povezano s drugim tehničkim razlozima.

Traže i rekonstrukciju zapovjednog lanca vatrogasaca

Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici upućen je zahtjev za kompletnu kronologiju angažiranja vatrogasnih snaga i podatke o tome tko je bio zapovjedno odgovoran za intervenciju.

Među pitanjima je i jesu li neke vatrogasne snage bile raspoređene isključivo radi zaštite tunela i obilaznice te je li postojala zapovijed kojom im se ograničavalo napuštanje tog područja i odlazak na samo požarište.

Ako je takva zapovijed postojala, Udruga traži podatak tko ju je izdao, kada i na temelju čega.

Kada je donesena odluka o evakuaciji?

Od Splitsko-dalmatinske županije traže dokumentaciju o radu županijskog Stožera civilne zaštite, uključujući vrijeme njegova aktiviranja, zapisnike, zaključke i odluke.

Posebno se traži podatak kada je donesena odluka o evakuaciji, tko ju je donio ili predložio te koji su evakuacijski pravci bili određeni. Udrugu zanima i je li zatvaranje DC553 bilo analizirano s obzirom na sigurnost evakuacije.

Gotovo ista pitanja upućena su Gradu Omišu i lokalnom Stožeru civilne zaštite. Od Grada se dodatno traži odgovor je li tijekom požara zatraženo otvaranje Omiške obilaznice radi evakuacije građana ili prolaska žurnih službi te tko je tijekom evakuacije bio odgovoran za koordinaciju prometnih pravaca.

„Ne tražimo ničiju glavu, tražimo činjenice“

Udruga Volim Omiš poručuje da će nakon pristizanja odgovora posebno analizirati precizan vremenski slijed događaja – od izbijanja požara i poziva na 112, preko evakuacije i mogućeg aktiviranja SRUUK-a do rasporeda vatrogasaca te zatvaranja i ponovnog otvaranja DC553.

Njihovo ključno pitanje glasi:

Tko je, kada i na temelju čega donosio odluke?

– Ne tražimo ničiju glavu unaprijed. Tražimo činjenice, dokumente i odgovore. Jer ako je bilo pogrešaka – moraju se ispraviti. Ako je sustav zakazao – mora se popraviti. Ako je sve provedeno prema pravilima – javnost ima pravo znati kako i zašto – poručili su iz Udruge.

Dodaju kako je krajnji cilj spriječiti da neki budući veliki požar Omiš dočeka s istim mogućim problemima u sustavu upozoravanja, evakuacije i koordinacije žurnih službi.