Nakon velikog požara stiže važno upozorenje iz Omiša: Kreću hitni radovi, mogući zastoji na cestama

Na području Grada Omiša od utorka, 18. kolovoza 2026. godine, počinju nužni radovi na uklanjanju izgorjelih i nagorjelih stabala uz gradske prometnice na područjima koja su prije nekoliko dana bila zahvaćena požarom.

Iz Grada Omiša upozoravaju građane i posjetitelje kako je riječ o zahvatima koji su nužni radi sigurnosti svih sudionika u prometu. Naime, nakon požara dio stabala i grana ostao je ozbiljno oštećen, zbog čega postoji opasnost od njihova pada na prometnice. Cilj radova je ukloniti takvu opasnost te omogućiti sigurno i nesmetano odvijanje prometa.

Na teren izlazi teška mehanizacija

Tijekom izvođenja radova koristit će se teška mehanizacija, pa će na pojedinim dionicama biti uvedena privremena regulacija prometa. Mogući su i povremeni kraći zastoji. Iz Grada zbog toga posebno apeliraju na vozače i pješake da budu oprezni prilikom prolaska opožarenim područjima na kojima će se nalaziti radnici i strojevi. Građane se poziva da poštuju upute djelatnika na terenu i privremenu prometnu signalizaciju te da imaju strpljenja dok radovi na čišćenju i osiguravanju terena ne budu završeni.

"Sigurnost svih sudionika u prometu nam je na prvom mjestu", poručili su iz Grada Omiša. Iz gradske uprave zahvalili su građanima na suradnji i razumijevanju tijekom izvođenja radova, čiji je cilj što prije sanirati posljedice požara i osigurati prometnice na pogođenom području.