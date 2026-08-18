Nakon velikog požara stiglo upozorenje planinarima: Ne idite na Omišku Dinaru, staze i ferata su opasne

Nakon velikog požara koji je zahvatio omiško područje, iz Planinarskog društva Imber Omiš uputili su važno upozorenje svim planinarima i ljubiteljima prirode.

Požar je zahvatio litice na zapadnom dijelu Omiške Dinare, zbog čega je sigurnost na planinarskim pravcima ozbiljno narušena. Poseban problem predstavljaju odroni koji se i dalje pojavljuju na opožarenom području.

Iz PD-a Imber upozoravaju da su trenutačno opasne i nestabilne sve planinarske staze na tom dijelu planine, uključujući i popularnu feratu.

Apeliraju na planinare da ne kreću prema Dinari

Planinare zato pozivaju da do daljnjega odustanu od izleta i uspona na Omišku Dinaru.

"Molimo vas da se suzdržite od planinarenja Dinarom prvenstveno radi vlastite sigurnosti pa tako i sigurnosti onih koji bi vas spašavali", poručili su iz Planinarskog društva Imber Omiš.

Nakon požara tlo i stijene na zahvaćenim područjima mogu biti izrazito nestabilni, a prema upozorenju planinara, stalni odroni predstavljaju ozbiljnu opasnost za sve koji bi se ondje kretali.

Iz društva stoga apeliraju da se upozorenje shvati ozbiljno te da se na staze i feratu ne kreće dok područje ponovno ne bude sigurno za planinarenje.