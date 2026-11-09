Nakon velikih požara na Blidinju novi prizori izazvali ogorčenje: "Planina nije ničije odlagalište!"

Turistička zajednica Blidinje objavila je upozorenje zbog neodgovornog ponašanja pojedinih posjetitelja Parka prirode Blidinje. Nakon što su ove godine veliki požari ozbiljno ugrozili prirodno bogatstvo ovog hercegovačkog područja, novi prizori odbačenog otpada izazvali su ogorčenje. Kako navode u objavi, netko je nakon boravka u prirodi iza sebe ostavio smeće, ambalažu, pa čak i dječje pelene. Izlet koji je trebao biti prilika za uživanje u prirodnim ljepotama tako je završio onečišćavanjem prostora koji bi svi trebali čuvati.

"Teško je razumjeti da netko može uživati u prirodi, a zatim je ostaviti u ovakvom stanju"

"Nakon požara koji su ove godine prijetili našem Parku prirode, nakon dana i noći u kojima smo strahovali za šume, livade i sve ono što Blidinje čini posebnim, još uvijek se pitamo – jesmo li zaista toliko daleko od shvaćanja da prirodu moramo čuvati?", poručili su iz Turističke zajednice Blidinje. Posebno ih je razočarala činjenica da pojedinci dolaze uživati u netaknutoj prirodi, a zatim za sobom ostavljaju otpad. "Netko je ovdje proveo dan u prirodi, možda obiteljski izlet, piknik i druženje. A nakon odlaska ostavio je za sobom smeće, ambalažu, pa čak i dječje pelene! Teško je razumjeti da netko može uživati u ljepoti prirode, a zatim je ostaviti u ovakvom stanju", istaknuli su.

Njihova završna poruka svim posjetiteljima bila je kratka i jasna. "Planina nije ničije odlagalište! Ponesite svoje smeće sa sobom. Ostavite samo tragove svojih koraka."

Blidinje su u rujnu pogodili veliki požari

Podsjetimo, Park prirode Blidinje u rujnu ove godine bio je poprište višednevne borbe s vatrenom stihijom. Veliki požar na Čvrsnici izbio je 12. rujna 2026. godine, a zbog nepristupačnog terena, vjetra i suše njegovo je gašenje trajalo gotovo dva tjedna. Posebno dramatično bilo je 18. rujna, kada je novi požar izbio na području Masne Luke. Vatra je zahvatila gustu borovu šumu te zaprijetila obiteljskim kućama, vikendicama i crkvi. U velikoj intervenciji sudjelovala su 123 vatrogasca s 31 vozilom, a u pomoć su stigla i dva hrvatska kanadera. Požar u Masnoj Luci stavljen je pod nadzor istoga dana, dok je na Čvrsnici borba s vatrom nastavljena.

Tek je kiša koja je počela padati 25. rujna donijela veliko olakšanje vatrogascima nakon 13 dana borbe s požarom. Pojedina žarišta ostala su aktivna i nakon toga, zbog čega su vatrogasci nastavili nadzirati teren.