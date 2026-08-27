Nakon velike tragedije stigla vrijedna pomoć u Omiš: Vatrogasci dobili opremu za 16 DVD-ova

Nakon velike tragedije koja je pogodila omiško područje, stigla je vrijedna pomoć za vatrogasce koji su se našli na prvoj crti obrane. Tvrtka Husqvarna Hrvatska objavila je kako je stigla u Omiš te uručila opremu namijenjenu za čak 16 dobrovoljnih vatrogasnih društava s omiškog područja i okolice. Iz Husqvarne su pritom posebno istaknuli ljude koji su u najtežim trenucima spremni ostaviti svoje obveze i krenuti pomagati drugima.

"Ostave sve i krenu. Bez pitanja i bez računice"

"Nakon velike omiške tragedije, danas smo se uputili 'doli' i uručili Husqvarna opremu za 16 DVD-ova s omiškog područja i okolice", objavili su iz tvrtke. Susret s vatrogascima, kako navode, ponovno ih je podsjetio na ono što dobrovoljna vatrogasna društva znače lokalnim zajednicama.

"I po ne znamo koji put susreli ljude koji su tu kad treba. Koji ostave sve i krenu. Bez pitanja, bez računice, bez 'što ja imam od toga'. Nekad suludo, nekad opravdano, ali uvijek sa srcem", poručili su.

Iz Husqvarne navode kako suradnja s dobrovoljnim vatrogasnim društvima nije počela ovom akcijom. Ističu da ih podupiru već više od desetljeća te da su tijekom godina izgradili odnos s velikim brojem vatrogasaca diljem Hrvatske. "Već više od deset godina podržavamo DVD-ove. Nemamo Excel donacije, billboarde s claimovima ni kupone s 'dodaj nešto'. Imamo nešto što nam je puno draže – preko 100 DVD-ova u kontaktima. Ljude koje možemo nazvati za kavu i znamo da će se javiti", napisali su.

Omiški vatrogasci zahvalni na vrijednoj opremi

Vrijedna oprema stigla je u trenutku kada su vatrogasci omiškog kraja iza sebe imali iznimno teške dane, zbog čega je ovakva pomoć posebno značajna. Omiški vatrogasci bili su zahvalni na opremi koju su dobili, a koja će im koristiti u budućim intervencijama i svakodnevnom radu.

Iz Husqvarne su svoju objavu završili snažnom porukom svim vatrogascima kojima godinama pružaju podršku:

"Hvala vam što postojite. I hvala vam što vas poznajemo."