Nakon velike policijske akcije u Gornjim Igranima: Za svih pet osumnjičenika zatražen istražni zatvor!

Nakon jučerašnje velike policijske akcije na području Gornjih Igrana, danas su poznati novi detalji postupanja nadležnih institucija. Kako je izvijestila Paola Majić Roguljić, glasnogovornica Općinskog državnog odvjetništva u Splitu, zaprimljene su dvije kaznene prijave protiv ukupno pet hrvatskih državljana. Svi se sumnjiče za kazneno djelo ugrožavanja okoliša otpadom, dok se dvojica dodatno terete za kazneno djelo pustošenja šuma.

Svih pet osumnjičenika ispitano je pred zamjenikom općinske državne odvjetnice u Splitu, nakon čega je sucu istrage Županijskog suda u Splitu predloženo određivanje istražnog zatvora. Razlozi za takav prijedlog su opasnost od utjecaja na svjedoke te opasnost od ponavljanja kaznenog djela. O prijedlogu državnog odvjetništva odlučuje sud.

Jučer velika policijska akcija u Gornjim Igranima

Podsjetimo, policija je u četvrtak, 5. studenoga, provela opsežnu akciju na području Gornjih Igrana zbog sumnje na nezakonito odlaganje otpada. Tijekom akcije najprije je izviješteno o uhićenju četiriju osoba, dok je kriminalističkim istraživanjem na kraju obuhvaćeno pet osumnjičenika.

Na terenu su, uz policiju i predstavnike državnog odvjetništva, bili djelatnici Državnog inspektorata, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo te ovlašteni geodet. Pretraživala su se zemljišta koja koriste osumnjičenici, a istražitelji su provjeravali okolnosti mogućeg ugrožavanja okoliša otpadom. Prema danas objavljenim rezultatima policijskog istraživanja, sumnja se da je građevinski otpad bez potrebnih dozvola odlagan na dvjema lokacijama u Gornjim Igranima, na predjelima Crna Rudina i Luka, i to prema prethodnim dogovorima i uz novčanu naknadu. Svih pet osumnjičenika predano je pritvorskom nadzorniku.

Sada se očekuje odluka suca istrage o prijedlogu za određivanje istražnog zatvora.