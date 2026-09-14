NAKON VELIKE BORBE S VATROM Vatrogasci napuštaju Brač i vraćaju se svojim domovima: "Hvala vam svima!"

Nakon višednevne borbe s velikim požarom na Braču, dio vatrogasnih snaga koje su pristigle u pomoć iz drugih dijelova Hrvatske vraća se svojim kućama.

Kako su objavili Vatrogasci – 193, vatrogasci iz Rijeke, Gospića, Pazina, Otočca i Dubrovnika, koji su proteklu noć proveli u pastoralnom centru u Postirama, krenuli su svojim domovima.

- Vatrogasci iz Rijeke, Gospića, Pazina, Otočca i Dubrovnika koji su sinoć prespavali u pastoralnom centru u Postirama vraćaju se svojim domovima. Hvala vam svima! – poručili su Vatrogasci 193.