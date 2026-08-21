Nakon vatrene katastrofe stiže velika pomoć Omišu: Osigurano 50.000 eura, evo gdje će novac završiti

Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije osigurala je 50.000 eura pomoći Gradu Omišu nakon velikog požara koji je pogodio Omiš i njegovu okolicu te iza sebe ostavio značajne posljedice. Donesena je odluka o dodjeli financijske pomoći koja će biti usmjerena na obnovu i sanaciju javne turističke infrastrukture stradale u požaru, ali i na očuvanje radnih mjesta u turističkom sektoru.

"Omiš nije samo prostor koji posjećujemo"

Iz Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije poručili su kako financijska pomoć u ovakvim trenucima nije jedina važna stvar, već da stanovnicima pogođenog područja žele poslati snažnu poruku podrške i solidarnosti.

"Omiš nije samo prostor koji posjećujemo, fotografiramo i pamtimo po njegovim pejzažima, nego prostor koji ima svoje ljude, svoje obitelji, svoje masline, vinograde, šume i priče", poručili su.

Istaknuli su kako je Srednja Dalmacija kroz svoju povijest mnogo puta pokazala otpornost nakon teških trenutaka. "Ovdje se ustraje, čisti, popravlja, sadi i gradi. Generacije ljudi na ovom prostoru živjele su s izazovima koje je donosila priroda i život, ali su živjele s uvjerenjem da se ono što vrijedi uvijek može ponovno izgraditi", navode iz Turističke zajednice.

Poruka pogođenima: Požar ne može izbrisati odnos prema domu

Naglasili su kako pomoć Omišu nije samo pitanje sanacije materijalne štete, već i znak solidarnosti s ljudima koji se nakon požara okreću obnovi i novom početku.

Poruku podrške poslali su i drugim područjima diljem Jadrana koja su posljednjih dana bila pogođena požarima.

"Požar može promijeniti krajolik, ali ne može izbrisati odnos ljudi prema njihovom domu", poručili su. Posebnu zahvalnost uputili su vatrogascima, profesionalnim službama i volonterima koji su se borili s vatrom i pritom nerijetko riskirali vlastite živote kako bi zaštitili ljude, njihove domove i prirodu.

Njihova borba, istaknuli su, još jednom je pokazala koliko zajedništvo znači u trenucima velikih kriza.