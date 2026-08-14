Nakon vatrene katastrofe pokazali veliko srce: "Dođite, sve je na naš račun"

Iako je restoran Radmanove mlinice danas zatvoren za redovno poslovanje, njegova vrata ostaju otvorena za stanovnike i turiste pogođene velikim požarom na omiškom području, kao i za pripadnike žurnih službi koji se bore s vatrenom stihijom.

Iz restorana su poručili kako na besplatan ručak i piće pozivaju sve koji su zbog požara morali napustiti svoje domove ili smještaj, ali i vatrogasce, policajce, djelatnike hitnih i drugih javnih službi angažiranih na terenu.

„Pozivamo sve turiste i domaće ljude koji su zbog požara morali napustiti svoje domove, kao i sve vatrogasne postrojbe, policiju, hitne službe i ostale javne službe koje sudjeluju u borbi s požarom, da se dođu okrijepiti na ručak i piće. Sve je na naš račun“, poručili su iz Radmanovih mlinica.

Istaknuli su kako ovom gestom žele barem malo pomoći ljudima koji prolaze kroz teške trenutke te zahvaliti svima koji su uključeni u borbu s požarom i saniranje njegovih posljedica.

„Čuvajte se. Hvala vam na svemu što radite“, zaključili su iz restorana.