Nakon upozorenja čitatelja stiže odgovor Grada: Za opasnu lokaciju u Stobreču razmatra se veliko prometno rješenje

Nakon što je čitatelj Dalmacije Danas upozorio na, kako tvrdi, opasan pješački prijelaz u Stobreču, stigao je i odgovor Grada Splita. Nadležni potvrđuju da su upoznati sa situacijom, a na ovoj lokaciji razmatrala se i mogućnost izgradnje kružnog raskrižja. Podsjetimo, riječ je o pješačkom prijelazu u neposrednoj blizini kampa i sportskih terena, preko prometnice s ukupno četiri prometne trake. Čitatelj nas je upozorio kako na toj lokaciji nema kamere za nadzor brzine niti uspornika, dok se tim područjem svakodnevno kreće velik broj pješaka, među kojima su djeca, sportaši i turisti.

Grad: Upoznati smo sa situacijom

Iz Grada Splita za Dalmaciju Danas potvrđuju kako im problematika ove lokacije nije nepoznata. "Grad Split upoznat je sa situacijom na predmetnom pješačkom prijelazu u Stobreču", poručili su iz Grada. Otkrili su i kako je u sklopu projektne analize razmatrana mogućnost izgradnje kružnog raskrižja.

Kako navode, njegovom realizacijom trebala bi se osigurati bolja protočnost prometa, ali i povećati sigurnost pješaka.

Najavljuju dodatne mjere sigurnosti

Iz Grada ističu kako će se kroz izradu i provedbu projektnog rješenja predvidjeti odgovarajuće mjere kojima bi se dodatno unaprijedila sigurnost svih sudionika u prometu, a posebno pješaka. Za sada, međutim, na ovoj dionici vrijedi privremena regulacija prometa zbog radova koji se izvode u neposrednoj blizini.

"Po završetku radova vratit će se postojeća prometna regulacija, koja će ostati na snazi do izrade i realizacije konačnog prometnog rješenja", odgovorili su iz Grada Splita.

Čitatelj upozorio na jurnjavu vozila

Čitatelj koji nam se javio ranije je upozorio kako je riječ o prometnici na kojoj, prema njegovim tvrdnjama, pojedini vozači i motociklisti noću razvijaju vrlo velike brzine. Posebno je problematizirao činjenicu da se pješački prijelaz nalazi preko četiri prometne trake, uz kamp, sportske terene i autobusno stajalište, zbog čega je od nadležnih zatražio razmatranje kamera, dodatne signalizacije, svjetlosnih upozorenja ili drugih mjera za usporavanje prometa.

Konačno prometno rješenje tako tek slijedi, a Grad Split zasad nije precizirao rok u kojem bi projekt mogao biti izrađen i realiziran.