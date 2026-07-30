Nakon uhićenja Keruma oglasio se Šuta! Ima još uhićenih...

Nakon što je USKOK potvrdio da PNUSKOK na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije provodi uhićenja i hitne dokazne radnje zbog sumnje na koruptivna kaznena djela, u javnosti je odjeknula informacija o uhićenju bivšeg splitskog gradonačelnika i predsjednika HGS-a Željka Keruma.

Prema neslužbenim informacijama, uz Keruma su uhićeni i nećak Željka Keruma Igor Sapunar, a pretpostavlja se da će se uhititi i predsjednika Splitskog saveza športova Andriju Polića.

O slučaju se oglasio i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, koji je istaknuo da Kerum nije član Gradskog vijeća Grada Splita niti sudjeluje u njegovu radu, ali je naglasio važnost nastavka suradnje s vijećnicima Hrvatske građanske stranke.

U nastavku prenosimo izjavu gradonačelnika Tomislava Šute:

"Kao što je poznato, gospodin Željko Kerum nije član Gradskog vijeća Grada Splita niti sudjeluje u njegovu radu. S predsjednikom Gradskog vijeća Igorom Stanišićem ostvarujemo kvalitetnu suradnju te očekujemo nastavak potpore vijećnika Hrvatske građanske stranke u provedbi projekata koji su važni za razvoj Splita i interes njegovih građana.

Što se tiče konkretnog slučaja, riječ je o postupku koji vode nadležne institucije. Gospodin Kerum će svoju stranu priče iznijeti u okviru zakonom propisanog postupka, a nije na meni komentirati predmete koji su u tijeku niti istupati kao njegov zastupnik", rekao je Tomislav Šuta.