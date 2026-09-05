Nakon tragedije u Omišu vijećnici traže odgovore: Tko je zakazao i kako će se pomoći stradalima?

Vijećnici Hrvatske stranke prava u omiškom Gradskom vijeću zatražili su sazivanje izvanredne, odnosno tematske sjednice posvećene katastrofalnom požaru koji je 13. kolovoza zahvatio područje Grada Omiša. Traže da se pred vijećnicima otvori rasprava o funkcioniranju sustava zaštite od požara, provedenim preventivnim mjerama, odgovornosti nadležnih službi, ali i kriterijima prema kojima će se pomagati stradalima.

Iz omiškog HSP-a navode kako su inicijativu pokrenuli jer, gotovo tri tjedna nakon požara, o tim pitanjima još nije održana rasprava Gradskog vijeća.

„Postavljajući pitanje zašto do danas nismo konstruktivno raspravili o uzrocima požara i načinu ublažavanja njegovih posljedica, kao i načinu i kriterijima na kojima će se bazirati pomoć nastradalima, zatražili smo izvanrednu, odnosno tematsku sjednicu Gradskog vijeća“, poručili su iz HSP-a.

Traže odgovore o protupožarnoj zaštiti

U dopisu koji u ime Kluba vijećnika HSP-a potpisuje Denis Dujmović navodi se kako bi Grad Omiš trebao utvrditi što je prije požara mogao učiniti, što je od toga napravljeno te koje mjere treba poduzeti kako bi se mogućnost ponavljanja slične tragedije svela na najmanju moguću mjeru.

Posebno problematiziraju provedbu Plana zaštite od požara Grada Omiša i Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija.

Pritom naglašavaju kako ne dovode u pitanje angažman i požrtvovnost vatrogasaca. Upravo suprotno, smatraju da njihov angažman dodatno obvezuje Grad i druga nadležna tijela da preispitaju jesu li prije požara provedene sve moguće preventivne radnje te jesu li vatrogascima osigurani najbolji mogući uvjeti za intervenciju.

HSP stoga traži da se na tematskoj sjednici raspravlja o tome što je iz gradskog Plana zaštite od požara bilo planirano, a što provedeno, tko je bio zadužen za preventivno održavanje i protupožarne putove, kada je aktiviran Stožer civilne zaštite i kakve je odluke donosio te jesu li vatrogasne snage i oprema bile dostatne i jesu li na terenu postojale prepreke.

Od gradske vlasti i drugih nadležnih tijela traže i konkretan odgovor na pitanje što će se nakon požara promijeniti.

Tko će imati pravo na pomoć?

Drugi veliki dio inicijative odnosi se na pomoć ljudima koji su u požaru pretrpjeli štetu. HSP traži jasne informacije o kriterijima prema kojima će se pomoć dodjeljivati, posebno nakon iskustva s požarom iz lipnja 2025. godine.

Vijećnici upozoravaju na pitanja vlasnika poljoprivrednih i gospodarskih objekata, obrtnika i poduzetnika, vlasnika maslinika, vinograda i druge poljoprivredne imovine, kao i ljudi kojima su izgorjeli pomoćni ili nelegalizirani objekti koji su stvarno služili za stanovanje.

Pitaju i hoće li pomoć obuhvatiti osobe koje nemaju prebivalište na adresi opožarenog objekta, ali su njegovi vlasnici ili suvlasnici, one koji su turistički iznajmljivali samo dio kuće u kojoj žive te građane koji su vlastitim novcem već obavili hitnu sanaciju.

„Ključno pitanje za požar 13. kolovoza 2026. jest što će točno sadržavati nova odluka Županijske skupštine i hoće li se kriteriji proširiti“, navode u dopisu.

HSP također traži odgovor na pitanje kako će se raspoređivati donacije koje na račun Grada Omiša pristignu izvan sustava pomoći države i Županije te na koji način prioritetno pomoći obrtnicima i poduzetnicima, ali i obiteljima smrtno stradalih te teško ozlijeđenima.

„Ova pitanja ne mogu ostati samo u domeni izvršne vlasti“

Iz HSP-a smatraju da rasprava o posljedicama požara i funkcioniranju sustava ne bi trebala ostati isključivo na razini izvršne vlasti.

„Gradsko vijeće Grada Omiša, kao predstavničko tijelo građana i najviše tijelo Grada u okviru njegove ovlasti, mora imati mogućnost raspraviti sve okolnosti ove tragedije, zatražiti relevantne informacije i izvješća nadležnih službi i tijela te donijeti zaključke i mjere iz svoje nadležnosti“, navode vijećnici.

Na sjednici traže nazočnost odgovornih osoba i predstavnika nadležnih službi kako bi vijećnici mogli dobiti odgovore na otvorena pitanja. U inicijativi se osvrću i na sam uzrok požara, ali naglašavaju kako o njemu ne žele prejudicirati niti ulaziti u pitanja koja trebaju utvrditi nadležna tijela.

Podsjetili su i na ljudske žrtve požara te teško ozlijeđene građane, ističući kako se posljedice tragedije ne mogu promatrati samo kroz materijalnu štetu. HSP-ovi vijećnici Denis Dujmović i Kažimir Tomasović zato očekuju očitovanje ostalih vijećnika o inicijativi za sazivanje sjednice.

„Valjda za ova pitanja ne trebamo skupljati potpise trećine vijećnika kako bi sjednica uopće bila održana“, poručuju iz HSP-a, dodajući kako žele da lokalni parlament transparentno raspravi otvorena pitanja, ali i da se što učinkovitije organizira pomoć ugroženima te spriječi ponavljanje eventualnih propusta.