Nakon tragedije na "Lastovu" smijenjen s čela Jadrolinije, a sada ponovno u ACI-ju! Vlada predložila Davida Soptu za člana Uprave

Na zatvorenome dijelu današnje 216. sjednice Vlade zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava dana je suglasnost za postizanje prijateljskog rješenja spora. Na temelju članka 39. stavka 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, postupak postizanja rješenja označen je stupnjem tajnosti "ograničeno", stoga točku nismo u mogućnosti objaviti.

Osim toga,Vlada je donijela zaključak kojim Nadzornom odboru ACI-ja d.d. predlaže imenovanje Davida Sopte za člana Uprave društva.

Predloženo imenovanje bilo bi privremeno, do izbora člana Uprave putem javnog natječaja, a najdulje na šest mjeseci.

Podsjetimo, David Sopta poznat je ponajprije po radu u hrvatskom pomorskom sektoru, osobito po vođenju Jadrolinije. Zato je prijedlog njegova imenovanja u Upravu ACI-ja zanimljiv i za Dalmaciju, gdje obje tvrtke imaju važnu ulogu u pomorstvu i turizmu.

Najviše je pozornosti privukao nakon tragedije na trajektu „Lastovo“ u Malom Lošinju 11. kolovoza 2024., kada su uslijed pada brodske rampe poginula trojica pomoraca.