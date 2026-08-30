Nakon Thompsonova koncerta 11 ljudi završilo u vukovarskoj bolnici

Nakon velikog koncerta Marka Perkovića Thompsona, održanog u subotu navečer u Vukovaru, ukupno 11 ljudi prevezeno je u Nacionalnu memorijalnu bolnicu "Dr. Juraj Njavro", doznaju 24sata.

Kako su potvrdili iz vukovarske bolnice, uglavnom se radilo o lakšim tjelesnim ozljedama i slučajevima povezanima s prekomjernom konzumacijom alkohola. Teže ozlijeđenih nije bilo.

"S mjesta održavanja koncerta u našu bolnicu poslano je 11 ljudi. Nisu slani u druge bolnice. Radilo se o lakšim ozljedama i pijanstvu, teže stradalih nije bilo", kazali su iz bolnice za 24sata.

Hitna imala više posla na prostoru koncerta

Nešto više intervencija ekipe Hitne medicinske pomoći imale su na samom prostoru koncerta. Zbrinjavali su posjetitelje kojima je pozlilo ili koji su zadobili lakše ozljede, no većina slučajeva riješena je na licu mjesta.

"Sve je uglavnom prošlo dobro", poručili su iz vukovarske bolnice.

Veliki humanitarni koncert "Vukovar – Zajedno za budućnost" održan je u Vukovarskoj gospodarskoj zoni. Organizatori i gradske vlasti uoči događaja očekivali su približno 100.000 posjetitelja.

Zbog velikog priljeva ljudi uvedena je posebna regulacija prometa, dok je za automobile i autobuse bilo osigurano oko 19 hektara parkirališnog prostora.

Publika je tijekom cijelog dana pristizala iz različitih dijelova Hrvatske i inozemstva. Policija je tijekom subote izvijestila da, unatoč velikom broju posjetitelja, nije bilo većih incidenata.