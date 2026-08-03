Nakon teške prometne nesreće zatvorena ulica u Splitu, dvoje ljudi je u bolnici

Podsjetimo, oko 14.35 sati na raskrižju Ulice Hrvatske ratne mornarice i Ulice Ante Starčevića dogodila se teška prometna nesreća u kojoj su sudjelovala tri osobna vozila.
Jedna je osoba smrtno stradala, dok je prema prvim informacijama dvjema osobama pružena liječnička pomoć. Na mjestu nesreće u tijeku je očevid kojim rukovodi zamjenik Županijskog državnog odvjetnika. Policija poziva vozače na dodatan oprez i korištenje obilaznih pravaca dok traje zatvaranje prometnice.
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