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Nakon teške prometne nesreće zatvorena ulica u Splitu, dvoje ljudi je u bolnici

Promet se preusmjerava preko Ulice Ante Starčevića i Ličke ulice, u nesreći je jedna osoba poginula, a dvije su ozlijeđene
Zbog obavljanja očevida prometne nesreće od 16.18 sati zatvorena je dionica Ulice Matice hrvatske, odnosno desni kolnički trak u smjeru od Poljuda prema Ulici Domovinskog rata.Promet se preusmjerava Ulicom Ante Starčevića i Ličkom ulicom, izvijestila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Podsjetimo, oko 14.35 sati na raskrižju Ulice Hrvatske ratne mornarice i Ulice Ante Starčevića dogodila se teška prometna nesreća u kojoj su sudjelovala tri osobna vozila.

Jedna je osoba smrtno stradala, dok je prema prvim informacijama dvjema osobama pružena liječnička pomoć. Na mjestu nesreće u tijeku je očevid kojim rukovodi zamjenik Županijskog državnog odvjetnika. Policija poziva vozače na dodatan oprez i korištenje obilaznih pravaca dok traje zatvaranje prometnice.

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