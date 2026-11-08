Nakon teške nesreće na A3 stvorila se kolona duga četiri kilometra

Nakon teške prometne nesreće koja se u nedjelju ujutro dogodila na autocesti A3 kod Ivanić-Grada, tijekom poslijepodneva stvorile su se velike prometne gužve.

Prema informacijama Hrvatskog autokluba (HAK), između čvorova Ivanić-Grad i Rugvica, u smjeru Bregane, promet se odvija samo jednim prometnim trakom, a kolona vozila oko 15 sati bila je duga približno četiri kilometra.

Podsjetimo, jutros se na toj dionici autoceste prevrnuo autobus srpskih registarskih oznaka. U teškoj nesreći poginule su dvije osobe, dok su 33 ozlijeđene.

Problemi u prometu zabilježeni su i na zagrebačkoj obilaznici. Na autocesti A3, između čvorova Kosnica i Zagreb istok, u smjeru Lipovca, zbog radova se vozi usporeno jednim prometnim trakom, a kolona je duga oko kilometar.

Vozačima se savjetuje dodatan oprez, prilagodba brzine uvjetima na cesti i praćenje aktualnih informacija o stanju u prometu.