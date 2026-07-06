Nakon svađe na privezištu izvadio zračni pištolj, drugi ga udarao po glavi

Policijski službenici Postaje granične policije Gruda i Postaje pomorske policije Dubrovnik intervenirali su jučer tijekom poslijepodnevnih sati nakon dojave o narušavanju javnog reda i mira u Župskom zaljevu. Sukob se dogodio na privezištu za turističke brodove u mjestu Srebreno, a u njemu su sudjelovala dvojica muškaraca, 38-godišnjak i 61-godišnjak.

Vikao, vrijeđao, pa uslijedila nova eskalacija

Dolaskom na mjesto događaja policija je utvrdila da je 38-godišnjak, zbog ranijih nesuglasica, vikao na 61-godišnjaka te ga pritom vrijeđao.

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Revoltiran njegovim ponašanjem, stariji muškarac je iz unutrašnjosti broda donio zračni pištolj i usmjerio ga prema 38-godišnjaku. Nakon toga je mlađi muškarac 61-godišnjaka više puta udario u predio glave. Daljnju eskalaciju sukoba spriječio je dolazak policijskih službenika. Pronađeni zračni pištolj policija je oduzela uz potvrdu, a oba muškarca su uhićena i dovedena u službene prostorije na kriminalističko istraživanje. Alkotestiranjem je utvrđeno da je 38-godišnjak bio pod utjecajem alkohola od 1,29 g/kg.

Slijedi odlazak na sud

Policija je utvrdila da je 38-godišnjak narušavao javni red i mir na naročito drzak način, čime je počinio prekršaj iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. S druge strane, 61-godišnjak se sumnjiči za prekršaje iz članaka 27. i 29. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. Obojica će jutros, uz optužne prijedloge, biti odvedena na Općinski sud u Dubrovniku.

O cijelom događaju obaviještena je i Lučka kapetanija Dubrovnik radi poduzimanja mjera iz njihove nadležnosti.