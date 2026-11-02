Nakon sunčanog tjedna stigla bura, a s njom i mirnije jutro na Pazaru: Istražili smo cijene na splitskoj tržnici

Jaka bura i prohladni ponedjeljak, nakon izrazito toplih i sunčanih dana proteklog tjedna, obilježili su današnji dan na splitskom Pazaru. Uobičajene jutarnje gužve ovoga su puta izostale, a među štandovima bilo je tek ponešto kupaca koji su unatoč vremenskim neprilikama odlučili obaviti spizu.

Dušni dan za mnoge je vrijeme obiteljskog okupljanja i pripreme ručka nakon obilaska groblja, no čini se kako se današnja kupnja na Pazaru uglavnom svodila na osnovne namirnice. Najviše se tražilo voće i povrće, dok su prodavači čekali kupce koji su se zbog jake bure rjeđe odlučivali na jutarnji odlazak na tržnicu.

A kakve su cijene? Za kilogram naranči potrebno je izdvojiti oko 3 eura, dok kruške stoje 3,50 eura. Mandarine se prodaju po 2 eura, a limun po 3 eura za kilogram. Ljubitelji domaćeg bijelog luka morat će posegnuti nešto dublje u džep jer je za vijenac potrebno izdvojiti čak 25 eura. Kilogram blitve je 3 eura, dok za kilogram salate morate izdvojiti 2 eura. Deset domaćih jaka košta 3 eura, Tu je u ponudi i neizostavni nar, popularniji kao šipak koji se negdje prodaje i na komad.

Ponedjeljak, bura i Dušni dan tako su odredili ritam splitskog Pazara. Umjesto uobičajenog žamora i gužve, prevladavalo je mirnije ozračje, no za one koji redovito kupuju na tržnici ni loše vrijeme nije razlog za preskakanje omiljenog jutarnjeg rituala.