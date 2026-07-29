Nakon sudara većina vozača radi istu pogrešku: Bivša policajka upozorava što nikako ne biste smjeli reći

Prometna nesreća, čak i kada završi samo s materijalnom štetom, za većinu vozača predstavlja stres, šok i navalu adrenalina. Upravo zato mnogi instinktivno izgovore dvije riječi koje se čine potpuno bezazlenima: "Žao mi je." No, stručnjaci upozoravaju da bi upravo ta rečenica u pojedinim situacijama mogla zakomplicirati cijeli slučaj.

Na to je svojevremeno upozorila i bivša britanska policajka i televizijska voditeljica Rebecca Mason za BBC, koja je i sama doživjela tešku prometnu nesreću. Prema njezinim riječima, na mjestu sudara treba biti vrlo oprezan s onime što govorite drugom vozaču, svjedocima ili drugim osobama koje su se zatekle na mjestu događaja.

Iako većina ljudi ispriku izgovara iz pristojnosti ili suosjećanja, a ne zato što smatra da je odgovorna za nesreću, takva bi se izjava u određenim okolnostima mogla protumačiti kao priznanje odgovornosti, poput situacije kada sve dođe do suda. Zato stručnjaci savjetuju da se na mjestu nesreće ne raspravlja o tome tko je kriv niti da se donose zaključci prije nego što se utvrde sve činjenice.

Nakon prometne nesreće vozilo treba zaustaviti na sigurnom mjestu, ugasiti motor i uključiti sva četiri pokazivača smjera. Ako predstavlja opasnost za druge sudionike u prometu, mjesto nesreće treba propisno osigurati.

Odmah potom valja provjeriti ima li ozlijeđenih. Hitnu pomoć i policiju potrebno je pozvati ako je netko stradao, ako je cesta blokirana, postoji sumnja da je netko vozio pod utjecajem alkohola ili droga, ili okolnosti nesreće zahtijevaju policijski očevid.

Ako je moguće, putnike treba premjestiti na sigurno mjesto, dalje od kolnika. Slijedi razmjena podataka s drugim sudionicima nesreće: imena, adresa, kontakata i registracijskih oznaka vozila, te fotografiranje položaja vozila, nastalih oštećenja, tragova kočenja i svih drugih detalja koji bi kasnije mogli biti važni.

Dobro je zapisati i kontakte eventualnih svjedoka te provjeriti postoje li snimke nadzornih kamera ili kamera ugrađenih u vozila, jer one mogu pomoći u utvrđivanju okolnosti nesreće.

Poruka stručnjaka prilično je jednostavna: nakon prometne nesreće pomozite ozlijeđenima, razmijenite potrebne podatke i prikupljajte činjenice, ali izbjegavajte nagađanja i izjave koje bi se kasnije mogle pogrešno protumačiti. O tome tko je odgovoran odlučuju dokazi, policijski zapisnik i postupak osiguravajućeg društva, a ne riječi izgovorene u prvim minutama nakon sudara, piše Jutarnji list.