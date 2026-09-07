Nakon sudara na benzinskoj napao vozačicu šakama: "Ti si luda, što radiš?"

Vozačica jednog automobila zasigurno će dugo pamtiti nedavni incident u Zadru kada ju je fizički napao vozač drugog automobila udarivši je nekoliko puta šakom. Ovaj 37-godišnji državljanin Nizozemske izgubio je živce nakon što je na prostoru jedne benzinske postaje svojim vozilom udarila u njegovo prouzročivši pritom materijalnu štetu. Od straha je pobjegla i pozvala policiju pa je slučaj završio na Općinskom sudu u Zadru, koji je Nizozemca kaznio sa 700 eura za prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, piše Zadarski list.

Za prekršaj kojim se na javnom mjestu ponaša na naročito drzak i nepristojan način narušavajući mir građana zapriječena je novčana kazna u iznosu od 700 do 4.000 eura ili kazna zatvora do 30 dana.

"Ti si luda"

Prema optužnom prijedlogu PU zadarske, Policijske postaje Zadar s Ispostavom Nin, radi se o događaju koji se zbio 15. kolovoza ove godine u 14 sati u Zadru na parkiralištu jedne benzinske postaje. Svjedočeći pred policajcima ova vozačica je iskazala kako je tada prouzročila prometnu nesreću, nakon koje je prišla vozaču drugog automobila i upitala ga »treba li mu pomoć«, na što je on reagirao tako da ju je napao najprije verbalno, a potom i fizički. U optužnom prijedlogu se navodi kako je na to njezino pitanje 37-godišnji Nizozemac na nju počeo vikati riječima »ti si luda, što radiš?« Potom joj je prišao i više je puta udario zatvorenim dlanom (šakom, op.a.) u nadlakticu lijeve ruke. Zbog toga se oštećena vozačica trčeći udaljila od njega i pozvala policiju. Ubrzo su policajci došli na mjesto događaja, a nakon što su uzeli izjave oboje sudionika uhitili su ga te je sljedećih 20-ak sati proveo u policijskom pritvoru.

Okrivljeni je u svojoj obrani priznao da je tada na parkirališnom prostoru benzinske postaje počinio ovaj prekršaj. Nakon što je prouzročila spomenutu prometnu nesreću u kojoj je svojim autom udarila njegov auto vikao je na tu gospođu je li luda i što radi te ju je udario u predjelu nadlaktice lijeve ruke.

Sud je utvrdio kako su se u ponašanju okrivljenog ostvarila sva obilježja djela prekršaja koje mu se stavlja na teret. Kao olakšavajuću okolnost cijenio mu je iskreno priznanje ovog prekršaja, dosadašnje neosuđivanje za druge prekršaje, a otežavajućih okolnosti nije našao pa mu je zbog toga izrekao novčanu kaznu u minimalnom propisanom iznosu za ovaj prekršaj.

Dva incidenta

Nakon što se dogodi prometna nesreća poneki od sudionika izgube samokontrolu pa dođe do verbalnih i fizičkih okršaja, a u nekim od tih slučajeva reagira i policija, pa završe na sudu. Mediji su u zadnje dvije i pol godine izvijestili o dva takva slučaja na zadarskom području. Na otoku Viru se 31. svibnja 2025. dogodila prometna nesreća nakon koje je došlo do tučnjave između sudionika.

Na raskrižju ulica Put marine i Put Slatine tog dana se oko 12.15 sati dogodila prometna nesreća u kojoj su svojim vozilima sudjelovali državljanin Mađarske u dobi od 33 godine i 66-godišnji hrvatski državljanin. Nesreća se, prema informacijama iz PU zadarske, dogodila krivnjom 66-godišnjaka koji je na raskrižju oduzeo prednost Mađaru koji se zbog toga autom zabio u njega. U sudaru nitko nije bio ozlijeđen, ali je iznervirani Mađar napao hrvatskog vozača, najprije verbalno, a onda i fizički. Ni u tom šaketanju nitko nije zadobio ozljede, no policija je, osim prometnog očevida, protiv obojice morala podnijeti i prekršajne prijave za narušavanje javnog reda i mira.

U Biogradu na Moru se, pak, 16. veljače 2024. oko 7 sati ujutro dogodila prometna nesreća u kojoj su svojim vozilima sudjelovali 47-godišnjak i 27-godišnjak. Nakon nesreće, koja se dogodila u Osječkoj ulici, dvojac se verbalno i fizički sukobio. Policija je obojicu prekršajno prijavila za narušavanje javnog reda i mira.