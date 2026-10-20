Nakon što su stotine studenata ostale bez zarađenog novca, stigla važna vijest o isplatama

Nakon što je Studentski zbor Sveučilišta u Splitu upozorio na neisplaćene naknade za rujan, a studenti zaprijetili i prosvjedima, oglasio se trgovački lanac Studenac. Iz tvrtke su se ispričali studentima, objasnili razloge kašnjenja te poručili kako je pronađeno rješenje koje bi trebalo omogućiti isplatu zarađenog novca u najkraćem mogućem roku. Podsjetimo, prema navodima Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu, oko 800 studenata diljem Hrvatske, među kojima je približno 200 splitskih studenata, još uvijek čeka isplatu naknada za rad u trgovinama Studenca tijekom rujna.

Prema tvrdnjama Studentskog zbora, riječ je o iznosima od približno tisuću eura po studentu, zbog čega je među mladima raslo nezadovoljstvo. Studenti su upozorili kako su spremni organizirati i prosvjede ispred Studenčevih trgovina ako se problem uskoro ne riješi.

Studenac: "Iskreno se ispričavamo studentima"

Nakon upozorenja studenata stiglo je službeno očitovanje Studenca, u kojem iz tvrtke potvrđuju kašnjenje isplata te objašnjavaju da je do problema došlo zbog zakonskih ograničenja povezanih s otvaranjem predstečajnog postupka. "Iskreno se ispričavamo studentima zbog kašnjenja u isplati naknada za njihov rad u rujnu. Otvaranjem predstečajnog postupka nastupila su zakonska ograničenja u podmirenju obveza nastalih prije njegova otvaranja, što je utjecalo i na način podmirenja obveza prema studentskim centrima, putem kojih se obračunavaju i isplaćuju studentske naknade", poručili su iz Studenca.

Odobrenje stiglo u ponedjeljak, zatraženi računi za isplatu

Iz tvrtke otkrivaju kako je za podmirenje obveza prema studentskim centrima bilo potrebno ishoditi posebno odobrenje, koje su, prema vlastitim navodima, zaprimili u ponedjeljak, 19. listopada, u kasnim poslijepodnevnim satima.

"Zbog zakonskih obveza povezanih s predstečajnim postupkom bilo je potrebno pribaviti odobrenje za izravno podmirenje obveza prema studentskim centrima za rad obavljen do 29. rujna. Odobrenje smo zaprimili jučer u kasnim poslijepodnevnim satima, a već jutros zatražili smo od studentskih centara da nam što prije dostave račune kako bismo odmah mogli započeti s isplatama", navode iz Studenca. To znači da je, prema očitovanju tvrtke, uklonjena prepreka koja je dosad onemogućavala podmirenje obveza, a sljedeći korak je dostava računa studentskih centara i početak isplata.

"Naknade ćemo isplatiti u najkraćem mogućem roku"

Iz Studenca naglašavaju kako razumiju nezadovoljstvo studenata te ističu da im je bilo važno pronaći način da se, unatoč predstečajnom postupku, omogući isplata naknada za već obavljeni rad.

"Studenti su iznimno važan dio našeg poslovanja i iskreno smo im zahvalni na vrijednom radu, predanosti i doprinosu koji svakodnevno daju našim trgovinama i cijelom Studencu. Upravo zato bilo nam je posebno važno pronaći rješenje koje će usprkos otvaranju predstečajnog postupka omogućiti isplatu njihovih zasluženih naknada", poručuju iz tvrtke.

Na kraju su studentima još jednom zahvalili na strpljenju. "Još jednom im zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju te ćemo sada, kada je rješenje osigurano, naknade za njihov rad isplatiti u najkraćem mogućem roku", zaključuju iz Studenca.

Studenti čekaju konkretne isplate

Podsjetimo, Studentski zbor Sveučilišta u Splitu ranije je upozorio na, kako smatraju, nepravedan položaj studenata u odnosu na ostale radnike. "Studenti nisu dobavljači. Rad je rad!", poručili su iz Studentskog zbora, naglašavajući kako studenti traže isključivo novac koji su zaradili vlastitim radom.