Nakon što je Bare morao napustiti pozornicu, stiglo objašnjenje: "Goran sinoć nije bio dobro"

Nakon što je Goran Bare sinoć u Makarskoj morao prekinuti koncert već na samom početku, oglasio se njegov menadžment.

Potvrdili su da Bare sinoć nije bio dobro te su se ispričali publici koja je došla na koncert.

"Nažalost, Goran sinoć nije bio dobro. Na pozornicu je izašao sa željom da nastupi za publiku koja ga je došla podržati, ali tijelo i glas nisu dali.

Iskreno se ispričavamo svima koji su sinoć došli u Makarsku i zahvaljujemo na razumijevanju, toplini i podršci koju su pružili Goranu i bendu. To nam puno znači.

Isprike i zahvale na razumijevanju upućujemo i organizatorima, Turističkoj zajednici grada Makarske i Gradu Makarska.

Sada je najvažnije da Goran bude dobro. Pred nama je dvomjesečna pauza koju ćemo posvetiti odmoru i oporavku, vraćamo se u prosincu i ponovno družimo uz glazbu.

Hvala svima!", poručili su.

Bare je sinoć nastupao u Makarskoj, no koncert je prekinut praktički na samom početku. Nije uspio završiti ni prvu pjesmu, a pri silasku s pozornice pomogli su mu članovi ekipe.