Nakon sramotnih povika u Splitu otac povukao drastičan potez: "Moja djeca više neće biti članovi Hajduka!"

Nakon jučerašnjih sramotnih događaja i fašističkih poruka koje su se čule u Splitu uoči utakmice Hajduka i Ajaxa jedan razočarani otac odlučio je povući radikalan potez.

HNK-u Hajduk jutros je uputio službeni zahtjev za ispisivanje svoje maloljetne djece iz članske baze kluba istaknuvši kako ne želi podržavati klub koji šuti na uvrede i govor mržnje.

Nezadovoljni čitatelj obratio se redakciji DNEVNIKa i ustupio presliku maila koji je jutros poslao na adrese kluba zatraživši da mu se djeca odmah ispišu iz članstva ako se Hajdukovo vodstvo javno ne ogradi od neprihvatljivih ispada dijela navijača s jučerašnje utakmice.

U svom pismu redakciji naglasio je da se klub "srami svoje slavne povijesti" jer se godinama boji zamjeriti pojedincima koji svojim ponašanjem sramote Split i cijelu Hrvatsku.

"Ovo nije od jučer, politika nezamjeranja dovela nas je ovamo"

U otvorenom i emotivnom razgovoru s potpisnikom ovih redova, otac je objasnio pozadinu svoje odluke, naglašavajući da problem nikako nije od jučer.

"Nije to nešto od jučer, nego već duže vrijeme me užasno boli što Hajduk, što uprava kluba šuti na stvari koje se događaju oko Hajduka, odnosno među navijačkim krugovima", ispričao je otac. Podsjetio je da je sve počelo još prošle godine s povicima "Za dom spremni", kada se klub također nikada nije službeno oglasio, kao ni oko brojnih nereda i kazni koje prate klub.

"Čisto je to zato što se valjda boje tog dijela navijača ili se boje da neće doći na stadion, ne znam čega. Nikad nisu jasno stali i rekli: 'Mi smo Hajduk, mi ne podržavamo fašizam, mi smo antifašistički klub, to je naša povijest, jedini takvi u svijetu'."

Podsjetio je na jedinstvenu povijest kluba i njegove slavne dane u Drugom svjetskom ratu. "Dok su drugi išli u druge lige, igrali u talijanskoj, njemačkoj, ne znam gdje, Hajduk je otišao u partizane. I jedini je takav u svijetu što ima i što su mu Francuzi dali povelju za to."

"Ne tjeraju me s tribina navijači, nego uprava"

Na moju konstataciju da sam i sam kao navijač Hajduka u sličnoj dugogodišnjoj dilemi - onoj u kojoj se čovjek pita treba li prepustiti klub fašističkim ekstremistima ili trpjeti status quo i politiku nezamjeranja uprave kluba - otac je bio posve jasan:

"Neće me potjerati sa stadiona, ali zapravo... Oni me ne tjeraju, ne tjera me Torcida ni nitko, nego me tjera Hajduk koji ne govori o tome. Znači, nisu me oni potjerali, nego me potjerao Hajduk. Ne može se sjediti na dvije stolice, moraš u jednom trenutku zauzeti neki stav."

Dodao je kako bi se svi klubovi na svijetu mogli "tući nogom u guzicu" da imaju povijest, trofeje i bezuvjetnu ljubav navijačkog puka kakvu ima Hajduk, ali uprava se svojim kukavičlukom i šutnjom "posere po tome".

Djeci želi dati primjer da se pred zlom ne šuti

Iako ni sam ni njegova djeca više ne žele kročiti na Poljud dok se uprava jasno ne oglasi, naglasio je da Hajduk za njega nisu funkcioneri ni izgrednici, već svi oni ljudi u većini koji vole svoj grad i klub.

"Hajduk nije ova uprava, niti su to takvi navijači - Hajduk smo mi svi ostali, koji smo u većini i koji volimo svoj grad i klub za koji navijamo, kao što su to bile generacije prije nas. Za takav Hajduk i za njegovu povijest ćemo moja djeca i ja i dalje s ponosom biti, ali ne želimo svojim dolaskom na stadion i članstvom davati podršku ljudima koji veličaju ili ne osuđuju najgori period čovječanstva", poručio je otac.

Iz kluba za sada još uvijek nisu odgovorili na upućeni zahtjev za ispis iz članstva. Podsjetimo, incidenti i povici mržnje koji su obilježili jučerašnji dan u Splitu izazvali su oštru osudu vrha vlasti i javnosti, a policija je jutros već pokrenula akciju uhićenja i kriminalističke obrade osumnjičenih izgrednika, piše DNEVNIK.