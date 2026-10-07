Nakon sramote protiv Engleske stigla je reakcija: Hrvatska na Poljudu pokazala karakter

Nakon poraza Vatrenih na Poljudu od moćne Španjolske, za Dalmaciju Danas komentira Hrvoje Znaor, u Splitu i Hrvatskoj poznati sportaš i humanitarac

Sedam komada od Engleske bila je sramota. Tu nema potrebe birati riječi. Ali četiri dana kasnije na Poljudu vidjeli smo nešto sasvim drugo. Hrvatska je ponovno izgubila od Španjolske, ovaj put 1:2, ali ovoga puta nije izgledala kao sparing-partner. Povela je preko neumornog Ivana Perišića, umalo junaka večeri, borila se, trčala, ulazila u duele i dugo držala utakmicu otvorenom protiv aktualnih svjetskih i europskih prvaka. Tek nakon teško razumljivog Perišićeva isključenja Španjolci su u samoj završnici došli do pobjede.

Poraz je poraz. Ne treba ga uljepšavati.

Ali nije svaki poraz isti.

Ono protiv Engleske više se nikada ne smije ponoviti

Nakon 0:7 protiv Engleske problem nije bio samo rezultat. Problem je bio nedostatak reakcije, žara i onog hrvatskog inata na kojem je ova reprezentacija godinama gradila svoje najveće uspjehe.

Protiv Španjolske taj se inat vratio. I zato Slavenu Biliću nakon Poljuda treba reći dvije stvari s navijačke strane.

Prvo: ono protiv Engleske više se nikada ne smije ponoviti. Drugo: ovo protiv Španjolske mora postati minimum.

Jer Hrvatska ne mora uvijek pobijediti. Nema više generaciju Modrića, Rakitića, Mandžukića, Brozovića i Perišića u njihovim najboljim godinama. Smjena generacija ima cijenu. Tako je bilo i nakon generacije Šukera, Bobana i Asanovića. Dugo je trebalo da ponovno budemo na postolju nakon generacije Vatrenih iz Francuske 1998. i bronce.

Krize prolaze i najveće reprezentacije svijeta

Možda je ovoj generaciji nakon godina srebra, bronce i velikih pobjeda porastao apetit toliko da smo zaboravili jednu jednostavnu nogometnu istinu: krize prolaze i najveće reprezentacije svijeta. Brazil je na svom Svjetskom prvenstvu 2014., pred vlastitim navijačima, izgubio od Njemačke 7:1. Jedna od najvećih nogometnih nacija u povijesti doživjela je nacionalnu katastrofu pred cijelim svijetom.

Španjolska je, nakon što je osvojila dva europska prvenstva i Svjetsko prvenstvo, na Mundijalu 2014. izgubila 5:1 od Nizozemske i ispala već u skupini. Njemačka je 2014. bila svjetski prvak, a zatim je 2018. i 2022. ispadala već u grupnoj fazi. Godine 2020. Španjolska ju je razbila čak 6:0 – bio je to najteži njemački natjecateljski poraz u povijesti. Italija je otišla još dalje. Nogometna velesila i četverostruki svjetski prvak ostala je bez Svjetskog prvenstva 2018. i 2022., a sada i 2026.

Jesu li zbog toga prestali biti nogometne nacije? Naravno da nisu.

Zato ni hrvatski nogomet nije nestao zbog sedam golova Engleske. Ali Bilić i igrači propisno su se osramotili u dvije utakmice Lige nacija protiv Španjolske i Engleske. No razlika između velikih i prosječnih upravo je u tome kako reagiraju kada ih netko baci na pod.

Dalić je padao, ali se uvijek znao podići

Dalić je imao padove. Ali znao je ustati svaki put. Pojedini mediji, posebno lijevo nastrojeni, uzeli su ga na zub zbog njegovih domoljubnih poruka, stvaranja zajedništva i rezultata koje mu nitko ne može osporiti, a od svega se toga evidentno umorio i zasitio. Stoga, kad povučemo paralele kroz recentnu nogometnu povijest, usporedba Bilića i Zlatka Dalića i dalje ima smisla.

Ni Dalić nije živio u nogometnoj bajci. Njegova Hrvatska primila je šest komada od Španjolske. Imala je loše utakmice, krize i razdoblja u kojima su mnogi tražili njegov odlazak.

Ali Dalićeva najveća kvaliteta nije bila u tome što nije padao. Nego u tome što se uvijek dizao. I držao kompaktnost svojih igrača. Nakon 0:6 protiv Španjolske Hrvatska je istu reprezentaciju nekoliko mjeseci poslije pobijedila 3:2. To je mentalitet pobjednika i ratnika koji Bilić mora vratiti ovim momcima.

Uostalom, možda smo prvi znak toga vidjeli upravo na Poljudu.

Ne u rezultatu, nego u ponašanju, borbenosti i karakteru u vrućem grotlu poljudske ljepotice – oronule ljepotice koja je san svakog igrača kada čuje i osjeti taj huk s tribina.

Biliću, sad znamo da mogu – nema više alibija

Nakon poniženja protiv Engleske igrači se nisu sakrili. Izašli su protiv najbolje reprezentacije svijeta, poveli, borili se i gotovo do kraja ostali u utakmici. To je već bila Hrvatska koju poznajemo. Biliću, sad znamo da mogu i nema više alibija.

Upravo zbog toga Slaven Bilić nakon ove utakmice ima manje opravdanja nego prije nje. Pokazalo se da ova momčad može biti agresivna, može trčati, može se boriti, može natjerati Španjolsku da se muči. Onda to mora raditi uvijek. Neće biti lako, ali tome treba težiti.

Ne može Hrvatska jednu večer izgledati kao skup slučajno okupljenih igrača koji od Engleske primaju sedam golova, a tri dana poslije ravnopravno se tući sa svjetskim prvakom. To je sada Bilićev posao – napraviti da ovo drugo postane pravilo, a ono prvo ružna anomalija.

Hrvatski nogomet nije nestao

Jer Hrvatska možda više nema generaciju koja je osvojila tri svjetske medalje. Ali još uvijek ima igrače koji imaju talent, nogometnu kulturu, taj nacionalni naboj i ponos kada igraju za svoju domovinu. Zato nakon Poljuda nema razloga za euforiju, ali nema razloga ni za sprovod hrvatskog nogometa. Ništa bitno još nije izgubljeno. Ova reprezentacija je u tranziciji i bit će još udaraca, pogrešaka i poraza. Ono što se ne smije dogoditi jest prihvatiti nemoć kao novo normalno.

Poraz od Španjolske 1:2 boli, ali taj poraz nije poniženje. Možda je upravo ta večer pokazala put.

Nakon sramote i sedam komada protiv Engleske Hrvatska je bila na koljenima, a protiv Španjolske ponovno se podigla na noge. Kao boksač iz nokdauna koji se nije držao za konopce, nego se časno borio posljednjim atomima snage do posljednjeg gonga – odnosno sučeva zvižduka.

Sada je red na Slavenu Biliću da učini ono po čemu se pravi izbornici razlikuju od prolaznika: da više ne dopusti da Hrvatska završi na koljenima.

Ljubav prema Vatrenima ne brišu dva poraza

I na koncu, meni kao navijaču, ali i mnogim hrvatskim navijačima diljem svijeta, ovi porazi neće izbrisati svu ljubav i radost koju su nam Vatreni priuštili pod vodstvom Zlatka Dalića. Stoga jedva čekam nove okršaje i priliku da se ponovno pokažemo kao velika nogometna sila dostojna ugleda koji je izgradio Zlatko Dalić.

Slaven Bilić nije ni bolji ni lošiji trener nego što je bio prije deset dana, ali nadam se da će svoju poziciju, vjerujem uspješnog izbornika, potvrđivati iz utakmice u utakmicu te da za hrvatski nogomet ne dolaze nikakvi crni dani, kako nariču neki mediji, već da imamo nogometnu budućnost koja obećava.

I poseban naklon Luki Modriću za 100. nastup u hrvatskom dresu. Nevjerojatna lakoća i vizija nogometne igre.

Maestro!